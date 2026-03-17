Ngày 17/3, truyền thông Nhật Bản đưa tin đạo diễn kỳ cựu Shibayama Tsutomu đã qua đời vào ngày 6/3 do ung thư phổi, hưởng thọ 85 tuổi.

Thông tin được xác nhận từ website chính thức của công ty hoạt hình Shin-Ei Animation, nơi ông từng giữ vị trí lãnh đạo. Trong thông báo, toàn thể nhân viên bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến và sự dìu dắt tận tâm của ông trong suốt nhiều năm. Tang lễ đã được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng gia đình, đồng thời từ chối nhận hoa viếng và tiền phúng điếu.

Đạo diễn kỳ cựu Shibayama Tsutomu.

Shibayama Tsutomu sinh năm 1941, là một trong những tên tuổi trụ cột của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản, với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ. Ông từng tham gia với vai trò giám sát hoạt họa trong các tác phẩm nổi tiếng như Dokonjo Gaeru (Ếch ngoan cường) và Tensai Bakabon (Thiên tài Bakabon).

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông chính là gắn bó với loạt phim điện ảnh Doraemon suốt hơn 20 năm. Từ năm 1984, ông đảm nhận vai trò đạo diễn chính cho các phần phim dài tập, kéo dài đến năm 2004 với tác phẩm Doraemon: Nobita và vương quốc chó mèo.

Không chỉ thành công ở mảng điện ảnh, ông còn để lại dấu ấn trong truyền hình khi từng giữ vai trò tổng đạo diễn phiên bản TV của Doraemon, đồng thời tham gia chỉ đạo nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nintama Rantaro (Nhẫn giả loạn thái lang) và Chibi Maruko-chan (Nhóc Maruko).

Thước phim về đạo diễn Shibayama Tsutomu:

Nguồn: ATV