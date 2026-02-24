Tháng 8/2025, Bắc Kinh tổ chức cuộc thi robot toàn cầu đầu tiên, sự kiện được ví như Thế vận hội của ngành robot, nơi các robot đi bằng hai chân tranh tài trong các môn thể thao.

Tiết mục mở màn là bản hòa tấu piano giữa một nghệ sĩ thực thụ và một robot hình người do LinkerBot - startup có trụ sở tại Bắc Kinh chuyên chế tạo bàn tay khéo léo cho robot - phát triển.

Robot chơi piano của LinkerBot được trang bị mẫu bàn tay L6, thiết kế chuyên biệt cho các thao tác tinh xảo, cho phép gõ phím với độ chính xác ngang ngửa các nghệ sĩ piano hàng đầu.

LinkerBot đang tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp robot hình người tại Trung Quốc. Theo nghiên cứu của Học viện Công nghệ và Thông tin Truyền thông Trung Quốc (CAICT), thị trường robot hình người toàn cầu đã đạt 17 tỷ NDT (2,5 tỷ USD) trong năm 2025, trong đó Trung Quốc chiếm một nửa. Tổng cộng có 12.000 robot hình người được sản xuất tại nước này, tăng vọt 420% so với năm trước.

Công ty được Alex Zhou Yong thành lập năm 2023. Ông Zhou cho biết niềm đam mê robot bắt nguồn từ nhân vật Doraemon trong loạt phim hoạt hình Nhật Bản cùng tên.

Tuy nhiên, khi lớn lên, ông nhận ra chính sự khéo léo của đôi bàn tay con người mới là chìa khóa tạo nên các phát minh chứ không phải chiếc túi thần kỳ. "Từ làm đồ gốm đến phát minh ra động cơ hơi nước, điều phân biệt con người với động vật là con người biết sử dụng nhiều công cụ khác nhau để sáng tạo", ông Zhou nói.

LinkerBot hiện phát triển nhiều dòng bàn tay khéo léo với các bậc tự do khác nhau, bao trùm ba kiến trúc chính: truyền động trực tiếp, liên kết và truyền động bằng gân. Khách hàng của hãng bao gồm tập đoàn Samsung Electronics, Đại học Hong Kong và Đại học Stanford.

Mẫu cơ bản O6 được trang bị 11 bậc tự do, trong khi các dòng cao cấp hỗ trợ độ linh hoạt tương đương tay người với khoảng 20 bậc tự do, cho phép thực hiện hàng nghìn tổ hợp chuyển động cơ bản.

Mẫu O6 sử dụng vật liệu polymer siêu nhẹ cải tiến và các bộ vi giảm tốc (linh kiện siêu nhỏ gọn thiết kế để giảm áp lực) do hãng tự phát triển để tối ưu trọng lượng mà không làm giảm hiệu suất.

Thiết bị chỉ nặng 370 gram nhưng có khả năng chịu tải trọng cầm nắm lên tới 50 kg.

Gần đây, LinkerBot đã huy động thành công gần 1,5 tỷ NDT trong vòng gọi vốn Series B từ các quỹ nội địa như Daode Investment, Prosperity Investment và quỹ Eastern Epic Capitals của Singapore.

CEO Zhou cho biết nguồn vốn này sẽ được dùng để tăng gấp đôi quy mô đội ngũ nghiên cứu lên khoảng 600 người vào cuối năm 2026, tập trung vào việc bổ sung thêm kỹ năng cho bàn tay robot.

Mục tiêu của hãng là "chế tạo 1 triệu bàn tay để làm chủ 1 triệu kỹ năng", phục vụ từ nhu cầu hộ gia đình đến doanh nghiệp nhằm sao chép năng lực của tay người.

Để hiện thực hóa điều này, công ty đã ra mắt LinkerSkillNet - một thư viện thiết kế nhằm chuyển đổi các kỹ năng của con người (như thao tác công nghiệp chính xác hay quy trình hỗ trợ y tế) thành các bộ kỹ năng tiêu chuẩn, có thể tái sử dụng và tích hợp vào bàn tay robot. Hiện tại, LinkerSkillNet sở hữu khoảng 500 kỹ năng và dự kiến sẽ tăng gấp đôi quy mô mỗi 6 tháng.

"Bàn tay robot sẽ có thể nấu ăn, massage hoặc trang điểm cho bạn. Về bản chất, bạn không chỉ mua một đôi tay, mà mua các kỹ năng chúng sẽ tích lũy theo thời gian", ông Zhou nhấn mạnh.