Đạo diễn Jafar Panahi nhận giải Cành cọ vàng. Ảnh: IMDB

LHP Cannes 2025 đã chính thức khép lại sau hơn 10 ngày diễn ra vô cùng sôi động tại nước Pháp với những bộ phim chất lượng cùng dàn sao hàng đầu thế giới góp mặt. Kết quả được công bố đêm 24/5 với chiến thắng dành cho bộ phim đến từ điện ảnh Iran.

Đạo diễn Jafar Panahi thắng giải Cành cọ vàng cho Phim hay nhất với tác phẩm It Was Just an Accident. Điều đáng nói, đạo diễn Jafar Panahi vài năm trước bị ngồi tù tại Tehran.

Jafar Panahi mới được trả tự do năm 2023 và It Was Just an Accident là bộ phim đầu tiên ông thực hiện sau khi ra tù. Phim kể về một cựu tù chính trị bắt cóc một người đàn ông mà anh tin từng tra tấn mình. Người này sau đó đã phải tranh luận với nhiều người bất đồng chính kiến khác về việc có nên giết hay tha thứ cho người đàn ông đó.