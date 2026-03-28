Ngày 28/3, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phát động cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên năm 2026. Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sân chơi này khuyến khích giới trẻ dùng sáng tạo số để lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an và đấu tranh với tội phạm mạng.

Sự xuất hiện của đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng, Ngô Quang Hải cùng hoa hậu Kiều Duy, á hậu Phương Anh, Cẩm Ly, nam vương Tuấn Ngọc tạo nên sức hút đặc biệt cho sự kiện. Đây không chỉ là một giải thưởng phim ảnh thông thường mà là chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đạo diễn Ngô Quang Hải dự sự kiện.

Trong bối cảnh an ninh mạng trở thành mặt trận nóng bỏng với sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao và tin giả, cuộc thi đặt ra mục tiêu cấp thiết là xây dựng một thế trận an ninh nhân dân trên internet. Mỗi tác phẩm dự thi không đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp trách nhiệm, góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống.

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua sức sáng tạo của giới trẻ, những kiến thức pháp luật khô khan sẽ được chuyển hóa thành các video sinh động, giúp cộng đồng nâng cao bản lĩnh trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Á hậu Cẩm ly, hoa hậu Kiều Duy, á hậu Phương Anh và nam vương Tuấn Ngọc.

Điểm khác biệt của cuộc thi năm nay là sự mở rộng đối tượng từ học sinh lớp 8 đến sinh viên trong và ngoài nước. Ban tổ chức mong muốn lắng nghe những góc nhìn mới mẻ và các hiến kế thông minh từ thế hệ trẻ để nhận diện, đấu tranh với tội phạm mạng. Các bạn trẻ được khuyến khích hóa thân để kể câu chuyện về những người vì nước quên thân, vì dân phục vụ bằng ngôn ngữ của thời đại số như phim ngắn, motion graphic hay tiểu phẩm video.

Cuộc thi kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9/2026 với hệ thống giải thưởng đồ sộ, chia theo nhiều nhóm đối tượng và hạng mục chuyên môn như Đạo diễn trẻ xuất sắc hay Ý tưởng sáng tạo với sự cầm cân nảy mực của hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia uy tín.

Á hậu Cẩm Ly trong sự kiện:

Video: TikTok

Ảnh: BTC