Chiều 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức lễ công bố chính thức ban nhạc Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” 2025 vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của bộ đôi huyền thoại.

Ra mắt từ năm 2023, Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam khởi xướng và tổ chức thường niên, với sứ mệnh đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới. Hai sự kiện trước đó đã tạo tiếng vang gồm Kenny G Live in Vietnam (11/2023) mở màn chuỗi chương trình và Bond Live in Vietnam (10/2024) với toàn bộ doanh thu vé được dành ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam sẽ là Đạo diễn sân khấu “Secret Garden Live in Vietnam”.

Sau 2 sự kiện thành công vang dội, “Secret Garden Live in Vietnam” là cột mốc tiếp nối hành trình đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam của dự án Good Morning Vietnam, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện của chương trình. “Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra vào 19h30' ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ tại họp báo: "Với chương trình này chúng tôi có sự chuẩn bị từ sớm nhưng để đúng thời điểm mình muốn mà ban nhạc vẫn bố trí được mà không lệch chương trình, đẩy chi phí lên cao thì là sự may mắn. Năm nay Secret Garden đến Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập nên là dấu mốc đặc biệt. Kenny G và Bond từng tới diễn tại Việt Nam trước đó nhưng đây lần đầu tiên chúng ta có Secret Garden huyền thoại đến với Việt Nam với Good Morning Vietnam, với giá trị nhân văn của chương trình là kinh phí vé làm thiện thiện và sau đó làm 1 MV quảng bá cho du lịch Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nói may mắn vì Secret Garden có thể sắp xếp sang Việt Nam đúng thời điểm.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ: "Tôi là fan của Secret Garden rất nhiều năm nay. Với tôi và gia đình thì nghe nhạc Secret Garden giống như hơi thở hàng ngày. Nhận lời mời của BTC, tôi cảm giác đây là nhiệm vụ vừa to lớn và thú vị". Đạo diễn cho biết anh sẽ dựng một sân khấu đặc biệt để khơi dậy trí tưởng tượng của khán giả, đưa họ vào miền cổ tích khác.

"Chương trình sẽ dẫn người nghe vào thế giới khác, không phải thế giới chúng ta đang sống hôm nay. Sân khấu của Secret Garden cũng đặc biệt, mềm mại, lãng mạn. Chương trình khá dày với gần 30 bài chia thành 3 cụm chủ đề chính: Thiên nhiên cảnh đẹp; Quan hệ với con người và tôn giáo; Văn hoá. Chúng tôi sẽ kết hợp ngôn ngữ phong cách sân khấu và MV gắn kết với nhau, hy vọng cống hiến với khán giả chương trình thú vị. Sự kiện lần này sẽ là 1 trong những sân khấu đẹp nhất của Secret Garden mà chúng ta đã từng biết".

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho hay cảm xúc mà Secret Garden mang đến là khó đong đếm. Anh nói chương trình sẽ tập trung vào hình ảnh, ánh sáng và âm thanh nên sẽ "không có từ hoành tráng". "Tôi không bao giờ đòi hỏi BTC sân khấu lớn thế nào, màn hình lớn đến bao nhiêu mét vuông. Trung tâm Hội nghị Quốc gia là địa điểm quy mô lớn với Secret Garden nên chúng tôi chú ý tới âm nhạc, liều lượng vừa để nâng cảm xúc về âm nhạc khán giả nên chúng tôi thoải mái với điều kiện mà IB Group cung cấp. Đây là sân khấu đẹp nhất của Secret Garden", anh nói.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương - Chủ tịch IB Group Việt Nam tự hào vì đáp ứng thừa yêu cầu của nhóm Secret Garden.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương - Chủ tịch IBGroup Việt Nam tiết lộ BTC đã đặt vấn đề với Secret Garden 2 năm trước và trước đó họ chưa đi show đơn, trả bao tiền họ cũng không đi. "Lẽ ra năm ngoái Secret Garden đã tới nhưng họ không nhận diễn nên chúng tôi mới đặt vấn đề với Bond. Secret Garden sẽ chơi live toàn bộ trên sân khấu. Có lẽ đây là sân khấu lớn nhất của Secret Garden khi lưu diễn. Đây là tour kỷ niệm 30 năm và Việt Nam sẽ mở màn đầu tiên, sau đó tới Trung Quốc và châu Âu cho tới hết tháng 12", ông Dương cho biết.

BTC cho biết Secret Garden sẽ mang hết thiết bị, nhạc cụ và 2 bàn mixer sang. Các thiết bị này sẽ được đưa về Hà Nội trước khi diễn 10 ngày. "Tôi sẽ giới thiệu hệ thống âm thanh hiện đại nhất Việt Nam bây giờ để diễn live trong nhà. Chính nhóm nhạc Secret Garden cũng bất ngờ vì tại sao Việt Nam có bộ âm thanh như vậy. Rất may mắn các nhà cung cấp thiết bị rất yêu Good Morning Vietnam và nhóm Secret Garden nên mở bộ âm thanh này cho chúng tôi. Trên thế giới, các ngôi sao như Taylor Swift và BlackPink đều dùng bộ âm thanh này. Hiện chúng tôi đáp ứng thừa yêu cầu của nhóm Secret Garden", ông Nguyễn Thuỳ Dương chia sẻ tại họp báo.

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist). Nhóm được biết đến trên khắp toàn cầu sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc đình đám Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne - tác phẩm gần như không lời nhưng vẫn chinh phục công chúng nhờ chiều sâu thính phòng và diễn tấu giàu biểu cảm, mở ra bản sắc âm nhạc trữ tình - cổ điển – New Age đặc trưng của họ. Chiến thắng này mở đường để bộ đôi trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng cổ điển giao thoa (classical crossover). Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo ảnh hưởng, đạt bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age tới 101 tuần. You raise me up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) của Secret Garden trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại - từ Josh Groban tới Westlife và bước vào đời sống văn hóa đại chúng như “dàn hợp xướng cảm xúc” của các lễ tốt nghiệp, sự kiện tôn vinh, hay những khoảnh khắc cần nâng đỡ tinh thần. Sau 3 thập kỷ chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc trên toàn thế giới, Secret Garden nay lần đầu tiên mang âm nhạc của mình đến với khán giả Việt Nam, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật đầy dấu ấn. Tại đêm diễn trong chương trình “Good Morning Vietnam”, Secret Garden dự kiến mang tới tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi họ, cùng những sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh - từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu – Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa thu Hà Nội.

Ảnh: Hải Dương