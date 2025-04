Gương mặt xinh xắn của Lê Diệu My. Ảnh: NVCC

Thông tin từ gia đình TS. Lê Anh Tuấn cho biết Lê Diệu My được 3 trường đại học tại Mỹ nhận. Trong số này đáng chú ý có Trường Sân khấu David Geffen thuộc Đại học Yale - Top 5 ĐH hàng đầu nước Mỹ trao học bổng toàn phần. Cô gái 24 tuổi được nhận học bổng Pierre-André Salim theo học chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu chuyên ngành Quản lý.

Ngoài ra, Lê Diệu My còn đỗ Đại học Columbia (Top 13 đại học hàng đầu nước Mỹ), Brooklyn College thuộc hệ thống City University of New York (hạng 15 trong top trường công lập hàng đầu) chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế và Sản xuất Kỹ thuật Sân khấu.

Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, Lê Diệu My đã thể hiện xuất sắc nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, biên kịch, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật. Cô từng lọt Top 13 debater châu Á tại cuộc thi AEO (Asian English Olympics) tại Indonesia năm 2017; Quán quân cuộc thi Innompic Games lần thứ 2 tại Malaysia năm 2018. Năm 2019, Lê Diệu My gây chú ý khi giành 8 suất học bổng của Mỹ.

Năm 2021, thời gian Covid-19, Lê Diệu My về Việt Nam làm việc 1 năm và làm trợ lý tổng đạo diễn vở nhạc kịch Những người khốn khổ cho NSND Trần Ly Ly.

Thời gian học tập ở Mỹ, Diệu My đã làm việc với nhiều nhà hát danh giá ở New York. Trong năm 2023, cô là 1 trong 6 đạo diễn của Women's Work Short Play festival lần thứ 15 tại New Perspective Theatre Company và được mời làm thành viên hội đồng chọn tác phẩm cho Women's Work Short Play festival lần thứ 16.

Cùng thời gian này, Lê Diệu My trở thành trợ lý đạo diễn vở nhạc kịch Life on the Third Rail lưu diễn quanh thành phố New York. Cuối năm 2023, Lê Diệu My làm vị trí trợ lý sản xuất cho Big Trip của đạo diễn người Nga nổi tiếng Dimitri Krymov tại Nhà hát La MaMa.

Đầu năm 2024, Lê Diệu My được nhận làm thực tập viên kỹ thuật sân khấu tại nhà hát chuyên về kịch thử nghiệm Theater Lab, thiết kế 6 chương trình trong 4 tháng thực tập và được mời ở lại làm việc.

Mùa hè năm 2024, Lê Diệu My nhận bằng cử nhân chuyên ngành kịch và chứng nhận quản lý, lãnh đạo nghệ thuật tại Đại học Hunter College (New York, Mỹ). Cô đồng thời nhận giải Tyrone Guthrie Award cho Đạo diễn xuất sắc nhất khóa 2024.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hunter College với bằng cử nhân chuyên ngành kịch và chứng nhận quản lý, lãnh đạo nghệ thuật, đồng thời nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất khóa 2024 của Tyrone Guthrie Award, Lê Diệu My đạo diễn vở kịch “cháy vé” The Collapse of The Hubbard Glacier tại Frigid NYC và được tờ Broadway World đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Off-Broadway Award 2024.

Một trong những dự án Diệu My đang thực hiện là vở kịch The Six Paths (Sáu cõi luân hồi) kết nối các chủ đề về ý nghĩa của Phật giáo, bản sắc văn hóa và trải nghiệm con người thông qua nghiên cứu thực địa tại Việt Nam. The Six Paths được lấy cảm hứng từ Cõi luân hồi trong tập truyện ngắn Mẹ điên mà Diệu My tình cờ đọc khi còn nhỏ.

Lấy cảm hứng từ văn hoá Việt Nam, Lê Diệu My mong muốn tích hợp múa truyền thống, nghi thức tôn giáo và nghệ thuật thị giác vào vở kịch, tạo ra một thế giới sân khấu thống nhất. Thông qua sự kết hợp này, Lê Diệu My muốn tôn vinh cội nguồn Việt Nam và những bài học và trải nghiệm tại Mỹ của cô.

Vở kịch Sáu cõi luân hồi do Lê Diệu My viết kịch bản và đạo diễn đã ra mắt tại Theater for the New City hồi cuối tháng 2/2025 và sẽ có đợt biểu diễn cuối tại Hudson Guild Theater trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu New York cuối tháng 5 tới.