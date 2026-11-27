Mưa lớn, hồ chứa trên miệng núi lửa Thới Lới tràn nước xuống khu dân cư khiến khoảng 70 hộ dân ở Lý Sơn bị ngập, thiệt hại ước tính 18 tỷ đồng.

XEM CLIP: Nước tràn từ hồ chứa trên miệng núi lửa xuống khu dân cư ở đảo Lý Sơn (Nguồn: MXH)

Chiều 27/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết nước tại các khu dân cư bị ngập trên đảo đã rút gần hết, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả.

Ông Đạo khẳng định đây là trận ngập lịch sử trên đảo Lý Sơn. Trong hai ngày 25-26/11, đảo hứng chịu đợt mưa lớn với lượng mưa khoảng 500mm.

Nhà dân trên đảo Lý Sơn bị ngập sâu trong đợt mưa lớn ngày 26/11. Ảnh: L.S

Mưa dồn dập khiến hệ thống thoát nước trên đảo quá tải, nước không kịp thoát ra biển. Cùng lúc, hồ chứa nước Thới Lới đầy và tràn xuống khu dân cư bên dưới, khiến tình trạng ngập càng nghiêm trọng.

“Những năm trước, nước từ hồ chứa cũng chảy xuống phía dưới nhưng không ở mức độ như lần này. Nước dâng quá nhanh, nhiều hộ dân không kịp di chuyển tài sản nên các thiết bị điện, đồ dùng trong nhà bị hư hỏng”, ông Đạo nói.

Nước tràn vào các khu dân cư trên đảo Lý Sơn sau trận mưa lớn. Ảnh: L.S

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, tính đến 16h ngày 27/11, đợt mưa lớn khiến khoảng 70 hộ dân trên đảo có nhà bị ngập. Riêng tại khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải, khoảng 40 hộ dân có nhà bị ngập sâu từ 70cm đến 1,5m.

Mưa lớn còn khiến khoảng 3km kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp đất đá; khoảng 1km đường giao thông bị bồi lấp và 2 ca nô bị chìm.

Đáng chú ý, khoảng 120ha hoa màu vụ tỏi đông xuân bị thiệt hại do ngập úng, sạt lở đất tại các khu vực canh tác.

Đợt mưa lớn không gây thiệt hại về người, song tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

Nhiều diện tích hoa màu trên đảo Lý Sơn bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: L.S

Để ứng phó với tình trạng ngập lụt, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã huy động lực lượng khơi thông hệ thống kênh mương, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và vận động các hộ có nhà bị ngập đến tạm trú tại những nơi an toàn.

UBND đặc khu Lý Sơn cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng dọn đất, cát bồi lấp trên các tuyến đường sau khi nước rút. Ảnh: L.S

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 26/11, khu vực phía đông của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa nhiều nơi từ 399-522mm.

Dự báo từ ngày 27-30/11, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa có khả năng đạt 250-400mm, có nơi trên 500mm.