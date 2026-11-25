Mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 25/11 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Quảng Ngãi ngập nước. Nhiều xe máy chết máy, người dân phải bì bõm dắt bộ dưới mưa.
XEM CLIP: Người dân chật vật di chuyển trên đường phố ngập nước ở Quảng Ngãi
6 tỉnh, thành miền Trung chuẩn bị đón mưa lớn, có nơi lên tới 600mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó.
Mưa lớn kéo dài gây ngập đường sắt khi qua tỉnh Khánh Hòa, các tàu chở khoảng 800 khách phải dừng tại ga nhiều giờ chờ đơn vị chuyên môn xử lý sự cố để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình.