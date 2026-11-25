Mưa lớn kéo dài gây ngập đường sắt khi qua tỉnh Khánh Hòa, các tàu chở khoảng 800 khách phải dừng tại ga nhiều giờ chờ đơn vị chuyên môn xử lý sự cố để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục hành trình.