XEM VIDEO: (Nguồn: VN)

Tối 23/5, UBND xã Dur Kmăl cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TN

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm 5 học sinh từ 14-17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đạp xe đến xã Dur Kmăl dã ngoại.

Khi đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, em Doãn Sơn Duy Khải và Nguyễn Trọng Hiếu (cùng 15 tuổi) đi trước. Do đường đèo dốc, không làm chủ được tốc độ, cả hai lao xuống vực sâu khoảng 50m.

Vụ tai nạn khiến em Khải bị đa chấn thương, em Hiếu gãy tay và trầy xước vùng đầu gối.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Dur Kmăl sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương xuống chân vực tiếp cận, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.