Theo biên bản ghi nhớ giữa Dat Bike và Toshiba Electronics Asia, Toshiba sẽ cung cấp linh kiện điện - điện tử, làm nền tảng nâng cao chất lượng cho các thế hệ xe điện của Dat Bike.

Dat Bike vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Toshiba Electronics Asia (Singapore), củng cố mối quan hệ hợp tác công nghệ lâu dài giữa hai bên.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc, nơi công nghệ điện - điện tử đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng của sản phẩm.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác

Sự chuyển dịch sang giao thông xanh không chỉ tạo cơ hội cho các hãng sản xuất xe, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho toàn bộ hệ sinh thái công nghệ phụ trợ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn và linh kiện quản lý năng lượng. Mối quan hệ hợp tác này được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của cả hai bên: Dat Bike với năng lực phát triển sản phẩm, sự am hiểu thị trường nội địa và người dùng; trong khi Toshiba với chuyên môn sâu về bán dẫn và điện - điện tử. Mục tiêu hướng tới là những mẫu xe điện hiệu quả, đáng tin cậy và được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hơn, cùng với đó là hiệu suất vận hành, khả năng quản lý năng lượng và sự ổn định đều được cải thiện.

Sau lễ ký kết, đoàn Toshiba đã tham quan nhà máy sản xuất của Dat Bike. Tại đây, phía đối tác đã dành sự chú ý lớn đến hai dòng sản phẩm chủ lực Quantum S và ERA, đồng thời trải nghiệm trực tiếp quy trình sản xuất, kiểm định chất lượng của hãng.

Theo đại diện Dat Bike, tăng trưởng bền vững của một doanh nghiệp xe điện ngoài việc mở rộng mạng lưới bán lẻ hay số lượng xe bán ra, còn cần dựa trên nền tảng vững chắc về công nghệ và chuỗi cung ứng. Vì vậy, để chuẩn bị cho những giai đoạn tăng trưởng kế tiếp, doanh nghiệp đang chuẩn bị tốt chuỗi cung ứng nền tảng, chú trọng gắn kết quan hệ hợp tác với những đối tác uy tín toàn cầu.

Đại diện Dat Bike chia sẻ: “Với tốc độ tăng trưởng nhanh như hiện tại, câu hỏi tự đặt ra không dừng lại ở chuyện doanh nghiệp có thể tự mình đi nhanh đến đâu, mà là chuỗi cung ứng đứng sau có theo kịp hay không. Ở quy mô lớn, năng lực của từng nhà cung cấp đồng hành sẽ quyết định tính ổn định, khả năng đáp ứng và mức độ sẵn sàng của toàn hệ thống. Chính vì vậy, Dat Bike đã và đang tích cực, chủ động lựa chọn những đối tác xứng tầm ngay từ sớm”.

Đại diện Dat Bike nhấn mạnh, hợp tác giữa Dat Bike và Toshiba không chỉ là câu chuyện về nguồn cung ứng linh kiện hay một sản phẩm cụ thể. Đó là sự đồng hành giữa một doanh nghiệp công nghệ có bề dày chuyên môn và một thương hiệu xe điện Việt Nam đang trên đà tăng trưởng, sẵn sàng đón đầu làn sóng phát triển của ngành đồng thời xây dựng nền tảng công nghệ và chuỗi cung ứng cho một chặng đường dài hơi ở phía trước.

(Nguồn: Dat Bike)