Sáng 25/9, Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh với thông điệp "Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai” do Báo Xây dựng phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, hướng tới lan tỏa nhận thức và hành động về giao thông xanh trong thế hệ trẻ. Sự kiện là chuỗi hoạt động mang đến không gian trải nghiệm, tìm hiểu về giao thông xanh và các lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường.

Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh với thông điệp "Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai” được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong hai ngày 25-26/9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tân sinh viên lan tỏa thông điệp giao thông xanh từ những lựa chọn nhỏ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, cho rằng chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong những lựa chọn hàng ngày của mỗi người. Đó có thể là việc sử dụng một chiếc xe điện thay cho phương tiện chạy nhiên liệu hóa thạch, lựa chọn phương tiện giao thông phù hợp hoặc đơn giản là quyết định của mỗi sinh viên về phương tiện sẽ đồng hành trong những năm học đại học.

“Với hàng triệu người Việt Nam, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn gắn với học tập, lao động, khởi nghiệp và kết nối cuộc sống. Vì vậy, chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không đơn thuần là thay đổi một phương tiện giao thông, mà còn là bước chuyển trong tư duy và cách thức xây dựng các đô thị xanh, hiện đại, bền vững hơn”, bà Nga nói.

Theo bà Nga, chuyển đổi xanh sẽ khó thành công nếu chỉ dựa vào chính sách của Nhà nước hay nỗ lực từ doanh nghiệp mà cần bắt đầu từ lựa chọn và hành động của từng cá nhân. Trong đó, sinh viên là lực lượng quan trọng bởi đây không chỉ là nhóm sử dụng công nghệ mà còn có khả năng hình thành xu hướng và tạo ra các sáng kiến mới.

Festival là chuỗi hoạt động mang đến không gian trải nghiệm, tìm hiểu về giao thông xanh và các lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường. Ảnh: BXD

Từ góc độ nhà trường, PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên. Theo đó, nhận thức về di chuyển xanh, giao thông xanh cần được hình thành ngay từ những ngày đầu tân sinh viên bước vào môi trường đại học, khi các em bắt đầu xây dựng những thói quen và lựa chọn sẽ đồng hành trong nhiều năm.

"Chuyển đổi xanh không phải khái niệm xa vời mà bắt đầu từ những việc cụ thể như ưu tiên phương tiện giao thông công cộng, lựa chọn phương tiện điện, hạn chế các hành vi làm gia tăng phát thải và sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Đối với tân sinh viên tại Thủ đô, việc hình thành thói quen di chuyển xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn hướng tới giảm ùn tắc, ô nhiễm, xây dựng Hà Nội xanh, sạch và văn minh hơn", đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Từ chính sách, công nghệ đến an toàn và hiệu quả sử dụng

Cũng trong buối sáng 25/9, Tại tọa đàm “Xe máy điện - Từ chính sách, công nghệ đến an toàn, hiệu quả sử dụng”, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, quá trình thúc đẩy giao thông xanh cần tập trung vào “3 chữ C”, gồm chuyển đổi hành vi, cơ sở hạ tầng và chính sách.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc. Ảnh: BXD

Theo ông Phúc, chuyển đổi hành vi là thay đổi thói quen đi lại, sử dụng phương tiện của người dân. Khi chuyển từ phương tiện chạy xăng, dầu sang xe điện, hạ tầng cũng phải thay đổi, đặc biệt là hệ thống trạm sạc và các dịch vụ đi kèm.

Trong khi đó, chính sách đóng vai trò tạo nguồn lực và động lực để cá nhân, doanh nghiệp tham gia quá trình chuyển đổi. Ba yếu tố này có quan hệ chặt chẽ và cần được triển khai đồng bộ. Nếu thiếu một trong ba, quá trình chuyển đổi sẽ trở nên “khập khiễng”, giống như một chiếc kiềng thiếu chân.

Ở góc độ chính sách, bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Đào tạo cán bộ xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết cơ quan này đang rà soát, hoàn thiện các văn bản liên quan, hướng tới thực hiện lộ trình phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo bà Hiền, trước mắt, việc chuyển đổi được tập trung vào các phương tiện công cộng như xe buýt, xe công nghệ và taxi dưới 8 chỗ. Với phương tiện cá nhân, định hướng là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ để người dân sử dụng xe điện thuận tiện và an toàn hơn, từ bảo hiểm, sửa chữa, bảo dưỡng đến thu hồi, xử lý pin.

Bà Hiền cho biết hiện khoảng 80% phương tiện vận tải vẫn là phương tiện cá nhân, do đó đến năm 2030, xe máy vẫn giữ vai trò quan trọng trong giao thông Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh phát triển giao thông công cộng, việc nâng cao nhận thức và tạo điều kiện để người dân tự nguyện chuyển sang xe điện có ý nghĩa lớn.

Các khách mời tham dự toạ đàm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sau gần 5 năm thực hiện Quyết định 876 về chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, bà Hiền cho biết cả nước có khoảng 6,3 triệu ô tô, trong đó gần 400.000 xe điện. Taxi là nhóm chuyển đổi nhanh, với hơn 61.000 xe taxi điện trên tổng số khoảng 86.000 xe.

Đáng chú ý, trong khoảng 78 triệu xe máy đăng ký, hiện có khoảng 3,5-4,1 triệu xe máy điện đang lưu hành. Riêng năm 2026, cứ 100 xe máy bán ra có khoảng 28-30 xe máy điện, số lượng đang tăng rất nhanh. Cùng với phương tiện, hạ tầng sạc cũng được mở rộng. Theo bà Hiền, cả nước hiện có trên 15.000 điểm sạc, hơn 150.000 cổng sạc và hàng chục nghìn tủ đổi pin.

Những con số này cho thấy quá trình điện hóa giao thông đang diễn ra ở nhiều nhóm phương tiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để quá trình chuyển đổi diễn ra bền vững, việc thay đổi phương tiện cần đi cùng hạ tầng và chính sách phù hợp, tạo thành một hệ sinh thái đủ thuận tiện và an toàn cho người sử dụng.

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