Chương trình ra mắt công chúng từ ngày 10/7 tại Vinpearl Theatre, Ocean City.

Cách kể mới về lịch sử Việt Nam

Trong khi các chương trình nghệ thuật hiện nay thường chỉ khai thác những lát cắt nhỏ hoặc văn hóa vùng miền, "Đất nước thiên hùng ca" chọn một lối đi khác biệt và đầy thách thức, khi lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm lịch sử, từ huyền sử Tiên Rồng đến hình ảnh đất nước hôm nay, trong một cấu trúc biểu diễn cô đọng 75 phút.

“Đất nước thiên hùng ca” hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mới cho khách du lịch đến với Hà Nội

Thay vì tái hiện lịch sử thuần túy theo tuyến tính, chương trình sử dụng ngôn ngữ sân khấu đương đại để mở ra các lớp cảnh nối tiếp nhau. Mỗi đại cảnh là một lát cắt về văn hóa, tinh thần và bản lĩnh Việt Nam, được kết nối bằng âm nhạc, chuyển động, ánh sáng, hình ảnh và nhịp kể giàu cảm xúc.

Để chuẩn bị cho chương trình, hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp sáng tạo đã trải qua hơn 10.000 giờ luyện tập. Con số này phần nào cho thấy độ phức tạp của một show diễn đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa con người, thiết bị sân khấu, hiệu ứng kỹ thuật và nhịp chuyển cảnh.

Một đại cảnh trong buổi công diễn sớm ngày 3/7 của “Đất nước thiên hùng ca”

Điểm tựa quan trọng của “Đất nước thiên hùng ca” là Vinpearl Theatre tại Ocean City, nhà hát có quy mô gần 1.500 chỗ ngồi, được đầu tư như một “siêu hạ tầng trình diễn” thế hệ mới. Không gian này tích hợp hơn 10 công nghệ trình diễn sân khấu hiện đại bậc nhất thế giới - từ hệ thống sân khấu nước liên tục chuyển động, màn hình LED panorama bao trọn tầm nhìn, hệ thống đu bay zipline đưa đạo cụ lao qua khán đài, cho đến những hiệu ứng khói lửa và đạn nổ…

Nhà hát Vinpearl Theatre được trang bị những công nghệ sân khấu hiện đại bậc nhất thế giới

Nhờ đó, sân khấu trong “Đất nước thiên hùng ca” vượt khỏi vai trò phông nền. Không gian trình diễn liên tục thay đổi, mở rộng, thu hẹp, nâng đỡ cảm xúc và dẫn dắt khán giả đi sâu hơn vào câu chuyện.

Hành trình đa giác quan đánh thức hào khí ngàn năm

Điều khiến "Đất nước thiên hùng ca" trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm trước thềm công diễn không chỉ nằm ở việc bao nhiêu công nghệ tối tân được đưa lên sân khấu. Giá trị cốt lõi của chương trình nằm ở khả năng xóa nhòa ranh giới giữa việc "ngồi xem" và "trực tiếp cảm nhận".

Theo giới chuyên môn, một trong những điểm tạo nên sức hút của “Đất nước thiên hùng ca” nằm ở cách chương trình kéo khán giả lại gần câu chuyện lịch sử. Người xem theo dõi diễn biến trên sân khấu, đồng thời cảm nhận chuyển động của âm thanh, ánh sáng, làn nước, khói lửa và các đại cảnh được dàn dựng với nhịp độ điện ảnh.

Hướng tiếp cận này khiến người xem bị "hút" vào một không gian nghệ thuật nhập vai hoàn hảo, mọi giác quan đều được chạm tới trong suốt 75 phút của show diễn lấy cảm hứng từ lịch sử.

Khán phòng trở thành một phần của sân khấu thực cảnh “Đất nước thiên hùng ca”

Nhiều khán giả thừa nhận điều này sau khi xem suất diễn sớm dành cho giới chuyên môn và khách mời. NTK Nguyễn Thị Nga nhận xét chương trình có cách kể đủ gần để chạm tới nhiều thế hệ khán giả. "Từ hiệu ứng ánh sáng, kỹ xảo, cách kể chuyện, vũ đạo cho đến việc lồng ghép các yếu tố xiếc và nghệ thuật biểu diễn, tất cả đều khiến lịch sử trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn rất nhiều”, chị nói.

Đồng quan điểm, ca sĩ Hà Lê nhìn nhận Vinpearl Theatre mở ra một không gian trình diễn mới tại Việt Nam. Với hệ thống công nghệ được đầu tư bài bản, nghệ sĩ có thêm điều kiện để sáng tạo, còn khán giả có thêm lựa chọn để thưởng thức nghệ thuật theo một hình thức khác biệt.

Sự ngỡ ngàng và vỡ òa cảm xúc hiện rõ trên gương mặt người xem

Trong khi đó, sự cộng hưởng giữa công nghệ và văn hóa là điều đọng lại sâu sắc nhất đối với nhà báo Diễm Quỳnh. Với kinh nghiệm quan sát sự phát triển của công nghiệp văn hóa nhiều năm, chị chia sẻ: "Tôi đã quan sát thấy những giọt nước mắt của người xem rưng rưng trước tinh thần hy sinh của cha ông. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục bởi chiều sâu của câu chuyện. Nếu tôi có bạn bè quốc tế đến Việt Nam vào tháng sau, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu họ đi xem chương trình này".

Giới chuyên môn đánh giá, “Đất nước thiên hùng ca” cho thấy tiềm năng trở thành một trong những sản phẩm văn hóa - nghệ thuật đáng chú ý nhất hiện tại. Đây là show diễn phù hợp với công chúng trong nước muốn tìm một cách tiếp cận mới với lịch sử, đồng thời có thể trở thành gợi ý cho du khách quốc tế khi muốn hiểu thêm về Việt Nam qua nghệ thuật trình diễn.

Đại cảnh kết thúc show diễn nhận “mưa lời khen” từ khán giả.

Ngày 10/7, cánh cửa của nhà hát Vinpearl Theatre sẽ chính thức đón công chúng tới thưởng thức "Đất nước thiên hùng ca". Sự kiện hứa hẹn không chỉ xác lập một chuẩn mực mới cho nghệ thuật trình diễn trong nước, mà còn mang đến cho bản đồ du lịch Thủ đô một điểm đến văn hóa giàu ý nghĩa. Ở đó, công chúng và du khách sẽ có cơ hội tự mình bước vào dòng chảy sử thi, để mọi giác quan được đánh thức và để trái tim đập chung một nhịp đập tự hào với 4.000 năm hào khí dân tộc.

“Đất nước thiên hùng ca” chính thức ra mắt công chúng từ ngày 10/7 tại Vinpearl Theatre, Ocean City. Chương trình diễn ra lúc 19h30, từ thứ Năm đến Chủ Nhật hàng tuần. Giá vé từ 400.000-1.200.000 đồng với người lớn; 200.000-600.000 đồng cho trẻ em tùy hạng ghế. Vinpearl cũng triển khai các gói ưu đãi riêng cho những nhóm khách đặc thù như học sinh, người cao tuổi, cựu chiến binh trong thời gian đầu mở cửa.

Thu Loan