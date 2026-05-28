Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi ông Joseph Bosco, FDE Partner Manager APJ của Databricks, và ông Trần Lương, CEO của FSS

Bước tiến chiến lược của Databricks

Theo đại diện FSS, việc đưa FSS trở thành thành viên của chương trình Databricks Delivery Partner Program là một dấu ấn chiến lược của Databricks tại thị trường Việt Nam. Trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ), Databricks chỉ lựa chọn một nhóm đối tác DPP tinh hoa với tiêu chuẩn khắt khe. Việc FSS được lựa chọn là minh chứng cho năng lực kỹ thuật vượt trội cùng vị thế dẫn đầu thị trường của doanh nghiệp.

Với hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực thị trường tài chính cùng kinh nghiệm triển khai các hệ thống trọng yếu, FSS kỳ vọng trở thành đối tác chiến lược mạnh mẽ giúp Databricks, đưa các giải pháp Data Intelligence đến những tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam.

Bước chuyển mình mang tính đột phá của FSS

Đối với FSS, quan hệ hợp tác này đánh dấu bước chuyển mình từ doanh nghiệp dẫn đầu phần mềm thị trường vốn sang nhà cung cấp toàn diện về Data & AI. Từ năm 2008 đến nay, FSS đã xây dựng vị thế vững chắc trong ngành chứng khoán Việt Nam khi triển khai hệ thống giao dịch FLEX cho gần 40 công ty chứng khoán như VNDirect, VCBS, BSC, TCBS, cung cấp nền tảng giao dịch phái sinh FDS cho hơn 10 công ty chứng khoán lớn, cũng như triển khai các hệ thống Data warehouse, Data Lakehouse cho nhiều ngân hàng lớn ở Việt Nam.

Giờ đây, với vai trò là đối tác DPP của Databricks tại Việt Nam, FSS đã sở hữu năng lực triển khai các giải pháp kỹ nghệ dữ liệu (Data Engineering), phân tích nâng cao (Advanced Analytics) và AI/ML ở cấp độ sản xuất trên nền tảng Data Intelligence hàng đầu thế giới. Điều này giúp FSS dẫn dắt làn sóng chuyển đổi số tiếp theo, hỗ trợ ngân hàng, công ty chứng khoán và tổ chức tài chính khai thác dữ liệu như một lợi thế cạnh tranh ở quy mô chưa từng có.

Thông qua hợp tác này, Databricks và FSS hướng đến cùng nhau hiện đại hóa hạ tầng thị trường tài chính bằng các nền tảng dữ liệu hợp nhất, phá bỏ silo dữ liệu và hỗ trợ phân tích thời gian thực; Thúc đẩy ứng dụng AI trong giao dịch, quản trị rủi ro, tuân thủ và phân tích khách hàng. Hai bên sẽ hợp tác cung cấp các giải pháp end-to-end kết hợp hơn 15 năm kinh nghiệm xây dựng, triển khai phần mềm cho thị trường tài chính của FSS cùng kiến trúc lakehouse và framework quản trị tiên tiến từ Databricks; Tạo ra hiệu quả đầu tư rõ rệt thông qua rút ngắn thời gian khai thác dữ liệu, giảm độ phức tạp hạ tầng và mở rộng vận hành ML linh hoạt

Databricks là đơn vị dẫn đầu toàn cầu về dữ liệu, phân tích và AI, cung cấp nền tảng Data Intelligence giúp doanh nghiệp hợp nhất dữ liệu, phân tích và AI trên cùng một hệ sinh thái. Được hàng nghìn doanh nghiệp trên thế giới tin dùng, Databricks giúp các tổ chức đổi mới nhanh hơn và tạo ra giá trị kinh doanh rõ rệt. Thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (FSS) là đơn vị cung cấp phần mềm giao dịch lõi và quản lý nghiệp vụ cho thị trường vốn. FSS đồng thời cung cấp các giải pháp Data & Analytics cho ngân hàng và tổ chức tài chính, với hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai trên cả hạ tầng on-premise và cloud.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính)