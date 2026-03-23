Bảo Châu Elec chinh phục thị trường âm thanh Việt Nam

Hành trình gần 20 năm xây dựng thương hiệu âm thanh hàng đầu

Bảo Châu Elec là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, tư vấn và lắp đặt các hệ thống âm thanh chính hãng. Sau gần 2 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng.

Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, Bảo Châu Elec từng bước mở rộng hoạt động, trở thành địa chỉ quen thuộc của những tín đồ yêu âm thanh trên cả nước. Doanh nghiệp hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm và giải pháp âm thanh như: dàn karaoke gia đình và kinh doanh, âm thanh nghe nhạc Hi-Fi, Hi-End cao cấp, âm thanh hội trường, sân khấu sự kiện - đám cưới, âm thanh quán cafe, nhà hàng, thiết bị PA, loa Bluetooth, loa kéo, màn hình LED, ánh sáng sân khấu,....

Hành trình thiết lập niềm tin cho hàng triệu khách hàng của Bảo Châu Elec

Hệ thống showroom quy mô lớn trên toàn quốc

Một trong những yếu tố tạo nên vị thế của Bảo Châu Elec chính là mạng lưới showroom rộng khắp. Hiện nay, Bảo Châu Elec sở hữu 18 showroom tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước. Từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa đến TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…

Việc phát triển hệ thống showroom không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà còn mang đến trải nghiệm trực tiếp với các hệ thống âm thanh thực tế.

Không chỉ dừng lại ở bán lẻ thiết bị, các showroom của Bảo Châu Elec còn hoạt động như trung tâm trải nghiệm. Khách hàng có thể được tư vấn cấu hình âm thanh, thử nghiệm thiết bị và nhận các giải pháp âm thanh phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Hệ thống 18 showroom với hàng nghìn sản phẩm đa dạng mọi phân khúc

Giải pháp âm thanh trọn gói cho nhiều lĩnh vực

Điểm khác biệt của Bảo Châu Elec không chỉ nằm ở việc phân phối thiết bị âm thanh mà còn ở khả năng cung cấp giải pháp âm thanh tổng thể.

Doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án lắp đặt âm thanh quy mô lớn cho doanh nghiệp, nhà hàng, hội trường, chùa chiền, quán karaoke và các không gian giải trí. Nhiều hệ thống âm thanh trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng đã được đơn vị này thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bằng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và quy trình thi công chuyên nghiệp, Bảo Châu Elec có khả năng tư vấn, thiết kế và lắp đặt các hệ thống âm thanh phù hợp với từng không gian và mục đích sử dụng. Từ phòng giải trí gia đình đến hệ thống âm thanh sự kiện quy mô lớn.

Bảo Châu Elec cung cấp trọn gói, toàn diện mọi nhu cầu âm thanh, ánh sáng

Cam kết hàng chính hãng và dịch vụ chuyên nghiệp

Bảo Châu Elec lựa chọn con đường phát triển bền vững bằng việc tập trung phân phối thiết bị âm thanh chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, đi kèm chính sách bảo hành minh bạch và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Hiện nay, Bảo Châu Elec là đối tác và nhà phân phối của nhiều “ông lớn” trong ngành âm thanh toàn cầu, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Có thể kể đến những thương hiệu nổi tiếng như JBL, Bose, RCF, dBTechnologies, Audiocenter, BIK, Alto, Domus, Denon, Philips, Bksound, ITC, BMB, Wharfedale, Marantz, Yamaha, Harman Kardon, Klipsch, Tannoy, Bowers & Wilkins, McIntosh, Marshall, Electro-voice,...

Tầm nhìn trở thành hệ sinh thái âm thanh hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh hoạt động kinh doanh và phát triển hệ thống showroom trên toàn quốc, Bảo Châu Elec còn tích cực tham gia các triển lãm và sự kiện âm thanh lớn được tổ chức hằng năm tại Việt Nam. Đây là sân chơi quan trọng quy tụ nhiều thương hiệu audio nổi tiếng thế giới, nơi các doanh nghiệp trong ngành giới thiệu những công nghệ âm thanh mới nhất cũng như các hệ thống trình diễn đẳng cấp.

Bảo Châu Elec tại các triển lãm, sự kiện âm thanh lớn trong nước và quốc tế

Với nền tảng gần 20 năm kinh nghiệm, mạng lưới showroom toàn quốc và sự đầu tư mạnh mẽ vào dịch vụ, Bảo Châu Elec đang từng bước khẳng định vị thế “hàng đầu trong ngành âm thanh chính hãng tại Việt Nam” trong mắt nhiều khách hàng và đối tác.

Thông tin liên hệ

Website: https://baochauelec.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baochauelec

Hotline: 1900.0255

Địa chỉ: 45 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Hà Nội; 63 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM và 16 showroom khác trên toàn quốc

(Nguồn: Bảo Châu Elec)