Sáng 26/10, tại Long Biên (Hà Nội), 50 xế hộp từ những chiếc "xe cỏ" vài chục triệu đến những chiếc xe sang giá cả tỷ đồng đã được “biến hoá” thành những sân khấu âm thanh di động trong khuôn khổ cuộc thi âm thanh ô tô IASCA Việt Nam 2025 – sự kiện được xem là vòng loại “World Cup” của giới chơi âm thanh xe hơi.

50 chiếc xe hơi cùng hệ thống âm thanh được đưa đến tham dự IASCA Việt Nam 2025. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khác với nhiều cuộc thi âm thanh ô tô khác vốn khá ồn ào với các dàn loa khủng, IASCA Việt Nam 2025 tôn vinh những hệ thống âm thanh tinh tế, được lắp đặt chuyên nghiệp và khoa học. Các thiết bị được bố trí đúng chuẩn kỹ thuật, hạn chế can thiệp sâu vào hệ thống cơ–điện của xe nhưng vẫn mang đến trải nghiệm âm thanh chuẩn mực, đầy cảm xúc cho người ngồi bên trong.

Tại không gian tổ chức sự kiện, tiếng bass dội, treble sáng, dải trung trong trẻo cùng những bản nhạc kiểm chuẩn nổi tiếng thế giới lần lượt vang lên khiến người tham dự không khỏi "đu đưa”. Giám khảo, người đưa xe đến tham dự và khán giả vừa được "đã tai”, vừa mãn nhãn với những màn trình diễn tinh tế của các dàn âm thanh trị giá hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Ban giám khảo trải nghiệm tất cả 70 hạng mục và vị trí khác nhau trên các xe để đưa ra kết quả cuối cùng. Ảnh BTC

Ban trọng tài gồm nhiều giám khảo quốc tế dày dạn kinh nghiệm đến từ các nước trong khu vực, đặc biệt có sự hiện diện của Chủ tịch IASCA China–Taiwan, khu vực được xem là “cường quốc” về độ âm thanh xe hơi. Sự góp mặt này không chỉ đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch mà còn giúp các đội thi Việt Nam có cơ hội cọ xát và học hỏi tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm đặc biệt của giải năm nay là sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu âm thanh danh tiếng toàn cầu như Focal (Pháp), Rebec (Na Uy), MTS (Italy), DynAudio (Đan Mạch) hay Alpine (Nhật).

Các hệ thống thi đấu được chia thành hơn 70 hạng mục đánh giá khác nhau, trải dài từ Novice dành cho người mới chơi, Pro 1-2 cho giới chơi âm thanh chuyên sâu cho tới Expert – hạng đấu cao nhất, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Hệ thống âm thanh trên xe được các đơn vị mô tả chi tiết thông qua các bảng mô tả chuyên nghiệp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại sự kiện này, không hiếm gặp những dòng xe sang giá tiền tỷ như BMW X4, Honda Civic TypeR, Toyota Hilander, VinFast VF9, Hyundai Custin, KIA Sorento... đến những dòng xe giá chỉ một vài trăm triệu như VinFast VF 3, KIA Morning, Honda City... Thậm chí một chiếc Deawoo Matiz đời 2011 có giá chỉ 30-40 triệu nhưng tiền độ âm thanh còn nhiều hơn tiền mua xe.

Không chỉ đơn thuần là sân chơi kỹ thuật, IASCA Việt Nam 2025 còn mang tinh thần giao lưu giữa giới chơi âm thanh, các hãng độ xe và khán giả yêu thích âm thanh xe hơi. Đồng thời khẳng định đẳng cấp của ngành âm thanh ô tô Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, mục tiêu của sự kiện là quảng bá ngành công nghiệp âm thanh xe hơi trong nước, đồng thời giúp các nhà bán lẻ và xưởng lắp đặt nâng cao tay nghề, tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp hơn.

Một chiếc Hyundai Custin được chủ xe bỏ ra gần 1 tỷ đồng để độ hệ thống âm thanh. Ảnh: Hoàng Hiệp

Giới chơi xe nhận định, sự kiện IASCA Việt Nam 2025 không chỉ là dịp để thưởng thức những “dàn nhạc di động” đẳng cấp thế giới, mà còn đánh dấu bước trưởng thành của phong trào độ âm thanh ô tô trong nước – từ đam mê cá nhân trở thành một sân chơi chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

IASCA (International Auto Sound Challenge Association) – Hiệp hội Thử thách Âm thanh Ô tô Quốc tế – được thành lập từ năm 1989 tại Mỹ, nổi tiếng với cuộc thi Soundoff – chuẩn mực toàn cầu trong giới độ âm thanh xe hơi.

Từ năm 2019, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của IASCA World và sau nhiều năm học hỏi, đến nay đã đủ điều kiện tổ chức giải đấu quốc gia đầu tiên. Các xe đạt giải cao nhất của IASCA Việt Nam 2025 được ưu tiên lựa chọn để đi thi đấu tại IASCA World.

Dưới đây là một số hình ảnh của IASCA Việt Nam 2025:

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!