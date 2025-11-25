Những năm gần đây, ngành y tế Việt Nam ghi dấu ấn với những bước tiến mạnh mẽ và bền bỉ trên hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời khẳng định vị thế của y tế nước nhà trên bản đồ thế giới.

Trong đó, sự bứt phá về khoa học công nghệ, quá trình chuyển đổi số toàn diện cùng chiến lược đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực đã và đang đóng vai trò then chốt, tạo nền tảng vững chắc để ngành y tế tiếp tục phát triển trong tương lai.

Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực ngành Y tế (1955-2025) diễn ra ngày 17-18/11/2025 đã quy tụ lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các cơ quan Trung ương, viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và hàng trăm chuyên gia đầu ngành. Sự kiện đồng thời đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Sự kiện không chỉ nhìn lại hành trình 7 thập kỷ phát triển mà còn khẳng định định hướng ưu tiên của ngành y tế Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt ở ba lĩnh vực then chốt: khoa học công nghệ - chuyển đổi số - đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Nguyễn Ngô Quang cho biết Bộ Y tế đã xây dựng khung nhiệm vụ đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2026.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo khẳng định liệu pháp tế bào là một trong những chủ trương phát triển của Bộ Y tế trong giai đoạn 2025-2026

Trong đó, lĩnh vực y học lâm sàng, có 5 nhiệm vụ cốt lõi, ưu tiên triển khai gồm: Liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch); Sản phẩm từ tế bào điều trị bệnh nan y, mạn tính; Y học cá thể; Liệu pháp gen; Phát triển kỹ thuật và phương pháp mới cho chẩn đoán - điều trị, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền.

Trong khuôn khổ sự kiện, Mescells là một trong ba đơn vị y tế tư nhân thuộc nhóm nghiên cứu - đào tạo - sản xuất trong lĩnh vực y học tái tạo được tham gia triển lãm Thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo ghé thăm triển lãm của Mescells

Gian trưng bày của Mescells thu hút sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế và đông đảo chuyên gia với hệ sinh thái công nghệ bao gồm sản xuất tế bào gốc trung mô, ngân hàng lưu trữ mô và tế bào chất lượng cao, cùng hệ thống đào tạo liên tục (CME) dành cho nhân viên y tế.

Tại triển lãm, Mescells giới thiệu quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô, hệ thống phòng LAB đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO, quá trình nghiên cứu các mẫu mô và tế bào lưu trữ phục vụ nghiên cứu - thử nghiệm lâm sàng, cùng các chương trình đào tạo đã được Bộ Y tế cấp phép. Những hoạt động này thể hiện năng lực lõi của Mescells trong lĩnh vực y học tái tạo và tạo nền tảng cho các nghiên cứu chuyên sâu, sản xuất tế bào đạt chuẩn.

Mescells đã và đang đóng góp tích cực vào tiến bộ của y học lâm sàng thông qua các đề tài nghiên cứu về liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch), sản phẩm từ tế bào trong điều trị bệnh, y học cá thể hóa.

Hệ thống phòng LAB tại Mescells đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO, đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu trữ và thử nghiệm tế bào

Được biết, những năm gần đây, Mescells tích cực triển khai nhiều đề tài nghiên cứu về: Liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch), Y học cá thể hóa. Những hướng nghiên cứu này đều nằm trong nhóm 5 nhiệm vụ cốt lõi mà Bộ Y tế xác định cho giai đoạn 2025-2026, qua đó khẳng định sự đồng hành của Mescells với chiến lược phát triển khoa học công nghệ y tế quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng đại diện Mescells (thứ 1 và thứ 5 từ trái sang) và các đơn vị y học tái tạo

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Tế bào Mescells là một trong những đơn vị tư nhân tại Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép về nghiên cứu công nghệ, liệu pháp tế bào trong y học tái tạo.

Song song với hoạt động nghiên cứu, Viện Mescells còn được Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cấp phép đào tạo cấp CME cho bác sĩ, nhân viên y tế về công nghệ tế bào gốc, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực y học tái tạo tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Mô Mescells là một trong những ngân hàng mô tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, với chức năng tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và vận chuyển mô mỡ, mô dây rốn.

Mở rộng sản xuất tế bào đạt chuẩn

Với hệ sinh thái khép kín và chuyên sâu về tế bào gốc, Mescells đang hướng tới trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu - ứng dụng - đào tạo, đồng thời cung cấp tế bào đạt chuẩn cho các nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng.

