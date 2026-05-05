Du lịch Mice - sự kết hợp của nhiều nhu cầu trong một hành trình du lịch

Trong bối cảnh nhu cầu tổ chức du lịch, sự kiện và các hoạt động gắn kết nội bộ team building gia tăng, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang chuyển sang lựa chọn mô hình Du lịch Mice - hình thức kết hợp hội nghị, hội thảo, vinh danh, khen thưởng và triển lãm trong một hành trình du lịch tích hợp.

Một hành trình Mice thường bao gồm: Hội nghị hoặc hội thảo chuyên môn; Hoạt động Team Building gắn kết đội ngũ; Gala Dinner tổng kết hoặc chương trình vinh danh, khen thưởng; Trải nghiệm văn hóa, điểm đến…

Trong xu hướng đó, nhu cầu về các đơn vị có khả năng triển khai trọn gói cũng ngày càng gia tăng. Thay vì làm việc với nhiều nhà cung cấp riêng lẻ, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn một đơn vị có thể đảm nhận toàn bộ quy trình.

Các dịch vụ thường được tích hợp gồm: Xây dựng concept và kịch bản chương trình; Điều phối vận hành tại hiện trường; Cung cấp nhân sự và thiết bị; Sản xuất nội dung hình ảnh, video...

Từ đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp như Ocean Group đã đầu tư theo hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong trải nghiệm và vận hành.

Ocean Group hướng tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp và quốc tế hóa

Một điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp trong ngành đang lựa chọn chiến lược tập trung nguồn lực vào Mice, thay vì phát triển dàn trải.

Trong đó, Ocean Group là một trong những đơn vị định hướng rõ ràng vào lĩnh vực du lịch Mice, với việc đầu tư đồng bộ về: Nhân sự vận hành; Quy trình tổ chức; Ý tưởng, nội dung; Hệ thống trang thiết bị hiện đại; Hệ sinh thái logistics đồng bộ.

Việc tập trung này giúp các đơn vị nâng cao năng lực triển khai các chương trình tích hợp, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn thị trường phục hồi.

Những chương trình Du lịch Mice trọn gói với hàng ngàn khách hàng được tổ chức bởi Ocean Group. Ảnh: Ocean Group

Song song với sự phát triển của thị trường nội địa, các chương trình Mice ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn tổ chức, đặc biệt khi phục vụ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Thực tế cho thấy, nhiều đơn vị tổ chức trong nước đã và đang từng bước nâng cao năng lực, từ hoàn thiện quy trình làm việc, đến phát triển đội ngũ nhân sự có khả năng ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế, đồng thời tăng cường hiểu biết về văn hóa đa quốc gia.

Trong đó, Ocean Group được ghi nhận đã chú trọng đầu tư vào chất lượng nguồn nhân lực, với đội ngũ có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong vận hành và điều phối chương trình, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các sự kiện có yếu tố quốc tế.

Chương trình Du lịch Mice trọn gói với Khách hàng quốc tế được tổ chức bởi Ocean Group. Ảnh: Ocean Group

Sự gia tăng nhu cầu tổ chức các chương trình tích hợp cho thấy Du lịch Mice đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng của ngành dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các đơn vị tổ chức theo mô hình trọn gói, tiêu biểu như Ocean Group, phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngành.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Quốc tế Ocean Group)