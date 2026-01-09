Với chủ đề “Lễ tạ nguồn - Tri ân di sản - Vững bước tương lai”, chương trình được tổ chức như một hành trình trở về cội nguồn, kế thừa di sản và định hướng phát triển bền vững, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược xây dựng Chợ Viềng Food trở thành Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Nghi lễ Tạ nguồn - Tri ân cội rễ của Chợ Viềng Food được tổ chức tại chùa Đại Bi (chợ Viềng Chùa)

Ngày hội Chợ Viềng Food 2025 được bảo trợ bởi Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, diễn ra với chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa tại nhiều địa điểm nổi tiếng và giàu giá trị lịch sử của Ninh Bình. Chương trình khởi đầu bằng Nghi lễ Tạ nguồn - Tri ân cội rễ tại chùa Đại Bi (Chợ Viềng Chùa), trong không khí trang nghiêm và thành kính. Nghi lễ do Thượng tọa Thích Bản Thức - Trụ trì chùa Đại Bi chủ trì. Toàn bộ hệ thống Chợ Viềng Food - thực hiện nghi lễ Tạ nguồn với tinh thần khiêm nhường, biết ơn mảnh đất Chợ Viềng, nơi khởi nguồn thương hiệu.

Tiếp đó, đoàn di chuyển về Khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Trần để thực hiện Nghi thức Tri ân di sản Triều Trần. Nghi lễ do Ban Nghi lễ Tổ Từ Đền Trần chủ trì, nhằm tưởng niệm và kế thừa tinh thần Hào khí Đông A - chính khí, bền gốc và lấy con người làm trung tâm trong tư duy phát triển.

Hệ thống Chợ Viềng Food thực hiện Nghi thức Tri ân di sản Triều Trần

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nghệ nhân, chuyên gia văn hoá - ẩm thực đã tham gia chia sẻ, mang đến những góc nhìn sâu sắc về giá trị di sản chợ Viềng, di sản Đền Trần cũng như vai trò của doanh nghiệp trong việc gìn giữ và lan toả tinh hoa ẩm thực Việt. Những chia sẻ giàu chiều sâu văn hoá đã góp phần giúp đội ngũ Chợ Viềng Food hiểu rõ hơn sứ mệnh của mình trong hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Thư - Tổng Thư ký Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, nguyên Giám đốc Bảo tàng Nam Định chia sẻ về di sản Chợ Viềng và di sản Đền Trần tại Ngày hội Chợ Viềng Food 2025

Phần hội của Ngày hội Chợ Viềng Food 2025 được tổ chức tại Khu sinh thái Lộc Vượng với nhiều nội dung ý nghĩa. Tại đây, Chợ Viềng Food đã tri ân Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Ninh Bình - đơn vị bảo trợ chuyên môn cho chương trình; đồng thời vinh danh các nghệ nhân, đối tác, cổ đông, đại lý và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu trong hành trình kiến tạo và phát triển thương hiệu.

Ban chấp hành Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, các nghệ nhân và chuyên gia ẩm thực tại Ngày hội Chợ Viềng Food 2025

Tại sự kiện, Ban Lãnh đạo Chợ Viềng Food công bố định hướng phát triển năm 2026, nhấn mạnh mục tiêu định vị Lẩu Chợ Viềng là hệ thống lẩu mang về hàng đầu Việt Nam, đồng thời hướng tới vai trò Đại sứ Văn hóa Ẩm thực tỉnh Ninh Bình, tiến xa hơn là Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Doanh nghiệp cũng giới thiệu các đối tác chiến lược, cùng những sản phẩm mới được phát triển từ cảm hứng tinh hoa ẩm thực truyền thống.

Nghệ nhân tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực tỉnh Ninh Bình chia sẻ về sản phẩm mới được xây dựng trên nguyên lý dưỡng sinh và tinh thần Hào khí Đông A

(Nguồn: Chợ Viềng Food)