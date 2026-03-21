Khung cảnh bên trong núi Chân Tiên, xã Long Điền, TPHCM. Ảnh: Quang Hưng

Núi Chân Tiên có diện tích khoảng 10.720m2, tọa lạc tại xã Long Điền, TPHCM (trước đây thuộc ấp An Thạnh, xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngọn núi cao khoảng 22m so với mực nước biển, bao gồm 5 đỉnh núi và nhiều khối đá lớn xếp chồng tự nhiên, tạo thành những khe đá, bãi đá với hình thù kỳ lạ.

Bàn chân nhỏ trên tảng đá dưới miếu thờ bà “Cửu Thiên Huyền Nữ”. Bên cạnh, người dân lập một bàn thờ để thờ cúng các vị thần tiên. Ảnh: Quang Hưng

Điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt chính là dấu vết giống như bàn chân người in hằn trên hai tảng đá lớn, một dấu chân lớn gọi là dấu chân "Tiên ông", dấu chân nhỏ gọi là dấu chân "Tiên cô".

Dấu chân nhỏ có hình dáng khá rõ nét, phần gót và các ngón chân hiện ra giống bàn chân thật. Người dân địa phương từ lâu gọi đó là “dấu chân Tiên”, và cái tên núi Chân Tiên (Chơn Tiên hay Tiên Cước) ra đời từ đó.

Cận cảnh bàn chân nhỏ được cho là của "Tiên cô" in đậm rõ nét và sâu trên tảng đá. Ảnh: Quang Hưng

Theo truyền thuyết, thuở khai thiên lập địa, khi trời đất còn giao hòa nhau, nơi đây núi non cao đẹp, cây xanh bóng mát, cảnh sắc hạ giới chẳng khác chốn bồng lai. Từ trên trời cao, các Tiên ông thường dắt các Tiên đồng, Tiên cô xuống núi này vui đùa.

Các Tiên ông ngồi bên tảng đá đàm đạo và đánh cờ. Các Tiên cô thì chạy nhảy tung tăng vui đùa từ tảng đá này sang tảng đá khác và để lại các dấu chân trên đá cho đến bây giờ.

Dấu chân trên vách đá phía sau miếu thờ bà “Cửu Thiên Huyền Nữ”. Bàn chân này lớn hơn, nên được gọi là bàn chân của các "Tiên ông". Ảnh: Quang Hưng

Trong Sổ tay di tích Long Điền ghi lại, Chân Tiên là núi đá được hình thành từ quá trình kiến tạo tự nhiên của vỏ trái đất. Sự vận động địa chất cùng với sự phong phú của hóa thạch thổ đã khiến những khối đá khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, tạo nên cảnh quan độc đáo và kỳ thú qua hàng triệu năm.

Sự cấu tạo và thành phần lý hóa của các khối đá ở đây có sự biến đổi. Những khối đá nặng hàng chục tấn chồng lên nhau như thể có tác động từ bàn tay con người.

Chính sự thay đổi về thành phần lý, hóa làm cho đá ở đây thay đổi về màu sắc. Có những chỗ màu sắc của đá thay đổi từ vân màu trắng xám chuyển sang màu đen sậm. Sự tác động, xâm thực của môi trường, sự thay đổi về nhiệt độ nóng ẩm, nước mưa bào mòn đã tạo ra vết lồi lõm giống bàn chân, bàn cờ.

Các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau tạo thành hang, nơi đây được người dân gọi là hang Ông Hổ. Ảnh: Quang Hưng

Năm 1998, một đoàn khảo sát quốc tế về thắng cảnh tự nhiên của các Hiệp hội du lịch đã đến đây khảo sát và kết quả cho rằng, những dấu trên vách đá là hoàn toàn tự nhiên.

Dù chưa có kết luận khoa học chính thức khẳng định nguồn gốc của dấu chân trên đá, nhiều ý kiến cho rằng, đó có thể là kết quả của quá trình phong hóa tự nhiên kéo dài hàng nghìn năm. Hình dáng khá rõ của dấu vết vẫn khiến không ít người ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến.

Ngày nay, núi Chân Tiên vẫn còn những cây cổ thụ hàng trăm tuổi như cây dầu, cây gõ đỏ, cây đa... kết hợp với cảnh quan là những công trình văn hóa tín ngưỡng như miếu bà Cửu Thiên Huyền Nữ, miếu Ông Hổ, miếu Sơn Thần, giếng Tiên... Những địa danh này là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng cư dân trong vùng. Người dân thường đến đây thắp hương cầu bình an.

Gần 30 năm trông coi tại di tích núi Chân Tiên, ông Nguyễn Thanh Liêm (68 tuổi, ngụ xã Long Điền, TPHCM) cho biết, những dấu vết giống bàn chân người trên các tảng đá đã xuất hiện từ rất lâu và được người dân trong vùng nhắc đến qua nhiều thế hệ.

“Hầu như ai đến đây cũng hỏi về dấu chân trên đá. Có người nghe kể từ trước nên tò mò tìm xem cho bằng được. Khi tận mắt nhìn thấy, họ tỏ ra khá bất ngờ vì hình dáng nhìn giống bàn chân thật”, ông Liêm chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, người gần 30 năm trông coi và sinh sống tại di tích núi Chân Tiên. Ảnh: Quang Hưng

Theo ông Liêm, vào ngày 5/3 âm lịch hằng năm và các dịp cuối tuần, ngày lễ, nhiều người dân địa phương cùng du khách đến núi Chân Tiên thắp hương cầu bình an. “Nhiều người vừa đến lễ bái, vừa kết hợp tham quan cảnh quan và nghe kể về truyền thuyết dấu chân tiên gắn với ngọn núi này”, ông Liêm nói.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, núi Chân Tiên được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) xếp hạng là di tích lịch sử và thắng cảnh cấp tỉnh ngày 27/10/2014. Nơi đây không chỉ là thắng cảnh thiên nhiên mà còn là di tích gắn với lịch sử hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Long Điền trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Giữa nhịp sống ngày càng phát triển, ngọn núi nhỏ mang tên Chân Tiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ cùng câu chuyện bí ẩn về dấu chân trên đá. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và truyền thuyết đã tạo nên nét độc đáo, khiến nơi đây trở thành một “chuyện lạ” thú vị của vùng đất này.