Sáng 3/2, đoàn công tác của xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) cùng lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã có mặt tại một dãy núi để kiểm tra thực tế bãi đá có họa tiết lạ vừa được phát hiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều viên đá được sắp xếp ngay ngắn. Trên bề mặt các phiến đá xuất hiện nhiều họa tiết độc đáo như hình xoắn ốc, đường nét uốn lượn, hình lá và hình sóng nước... Các nét chạm khắc ăn sâu vào đá, tạo nên sự bí ẩn giữa rừng sâu.

Những viên đá mang họa tiết này nằm rải rác trên đỉnh một quả đồi thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, trải rộng trên diện tích khoảng 200m2.

Các viên đá có họa tiết lạ. Ảnh: Hải Dương

Ông Phạm Trung Kiên, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, ngày 17/2/2022, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, ông và một đồng nghiệp đã phát hiện bãi đá này. Tuy nhiên, thời điểm đó ông chỉ nghĩ đây là những hòn đá bình thường nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Sự việc chỉ thực sự gây chú ý khi mới đây, trong những lần xuống buôn làng, ông Kiên nghe người dân địa phương kể lại về sự tồn tại của những viên đá mang họa tiết lạ trên núi nên đã báo cấp trên.

“Những viên đá này được sắp xếp rất ngay ngắn với rất nhiều họa tiết lạ nhưng tôi không rõ là họa tiết gì. Các họa tiết được khắc sâu trên bề mặt đá chắc chắn phải có bàn tay con người tác động, không thể do nước chảy hay tự nhiên bào mòn", ông Kiên khẳng định.

Một cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn sau khi kiểm tra cũng khẳng định, các họa tiết này là sản phẩm sáng tạo của con người và có khả năng đã tồn tại từ rất lâu đời.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tuấn Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, ông đã nắm được sự việc và đang triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Hình ảnh ghi tại bãi đá có nhiều họa tiết ở Vườn quốc gia Yok Đôn sáng 3/2:

Nhiều viên đá được xếp ngay ngắn. Ảnh: Hải Dương

Một viên đá có họa tiết lượn sóng. Ảnh: Hải Dương

Ảnh: Hải Dương

Một viên đá có họa tiết hình tam giác. Ảnh: Hải Dương

Họa tiết xoắn ốc. Ảnh: Hải Dương