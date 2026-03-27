Rika (51 tuổi) sống ở vùng Kanto, Nhật Bản biết tin mình mang thai vào mùa hè năm 2008. Cô và bạn trai vô cùng hạnh phúc khi đón chờ sự ra đời của con trai đầu lòng.

Do công việc, bạn trai cô chưa thể chuyển đến sống cùng hai mẹ con, nhưng vẫn duy trì sự quan tâm bằng những món quà gửi về vào các dịp đặc biệt như sinh nhật hay Giáng sinh. Cả hai từng tính đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn dần, cả Rika và bạn trai bắt đầu nhận thấy những điểm khác biệt về ngoại hình. Sự nghi ngờ khiến họ quyết định làm xét nghiệm ADN và kết quả đã thay đổi tất cả. Kết luận cho thấy xác suất người bạn trai là cha đẻ của đứa bé chỉ 0%.

Cú sốc này khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Người bạn trai đau khổ, quyết định chấm dứt kế hoạch kết hôn.



Đơn yêu cầu cô đã nộp tại Tòa án Gia đình Osaka. Ảnh: Mainichi

Ký ức chôn giấu và bi kịch kéo dài

Khoảng gần 1 năm trước khi sinh con, Rika và bạn trai đi du lịch đến Osaka. Họ đi ăn tối cùng một người bạn của anh ấy. Vì uống quá nhiều rượu, cô rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Khi vào nhà vệ sinh, cô bị người đàn ông kia theo vào và cưỡng hiếp.

Sự việc khiến cô bị sốc. Cô đã giấu kín chuyện, không dám kể với bất kỳ ai, kể cả bạn trai. Cô không thể ngờ rằng biến cố hôm đó lại dẫn đến hậu quả kéo dài suốt nhiều năm sau.

Sau khi có kết quả ADN, bạn trai Rika đã liên hệ đối chất với người bạn kia, nhưng người này phủ nhận mọi liên quan, rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc, chặn cuộc gọi, email và cả tài khoản mạng xã hội, theo Mainichi.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân và hành trình tìm bố cho con

Sau chia tay, Rika một mình nuôi con. Cô quay trở lại làm việc toàn thời gian tại một công ty in ấn khi con mới 4 tháng tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Cô chỉ biết tên của bố cậu bé, anh ta sống ở Osaka và làm nghề phá dỡ xây dựng.

Thời gian trôi qua, con trai cô cũng đến tuổi đi học. Khi cậu bé 3 tuổi, cô giáo phát hiện cậu gặp khó khăn trong việc tiếp thu hướng dẫn.

Rika đưa con đi khám thì phát hiện con mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Cô đau lòng, dằn vặt bản thân, tự trách mình.

Tuy nhiên, khi cô đưa con vào lớp học hỗ trợ đặc biệt, gặp nhiều hoàn cảnh giống mình, quan điểm của cô dần thay đổi. Mặc dù trí thông minh của cậu bé chậm hơn khoảng 2 năm so với các bạn cùng tuổi, cậu bé có những năng khiếu khác đáng ngưỡng mộ.

Cậu có thính giác tốt, học đàn piano nhanh chóng. Cậu cũng có khả năng ca hát nên giành được một vị trí đại diện cho trường tại liên hoan âm nhạc địa phương. Cậu bé hiền lành và hay cười.

"Tôi biết ơn vì con đã ra đời, không ai có thể thay thế con", Rika chia sẻ.

Mùa xuân năm 2024, con trai Rika vào học tại một trường trung học. Khi con trai càng trưởng thành, nỗi lo lắng của Rika ngày càng lớn.

Thu nhập thấp, không có tích lũy, Rika bắt đầu nghĩ đến việc yêu cầu người cha ruột của con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Không đủ tiền thuê luật sư, cô sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự tìm hiểu quy trình pháp lý.

"Bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo, tôi đã được giải thích từng bước, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Tôi không phải mất phí tư vấn hay đặt cọc nào cả", cô chia sẻ.

Để tìm được địa chỉ về người đàn ông năm xưa, cô đã phải tìm kiếm danh sách các công ty phá dỡ xây dựng ở tỉnh Osaka. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, cô đã tìm thấy một cái tên quen thuộc. Cô tiếp tục tra cứu và tìm thấy địa chỉ nhà riêng của anh ta.

Hiện tại, cô đã nộp đơn lên tòa án và đang chờ được giải quyết. Phiên hòa giải đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4/2026.

"Tôi muốn câu chuyện của mình tiếp thêm động lực cho những bà mẹ đơn thân khác. Đừng từ bỏ hay chịu đựng trong im lặng", cô chia sẻ.