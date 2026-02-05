Điểm bứt tốc mới của BĐS Nha Trang

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030 trở thành thành phố trực thuộc TW, khi đó Nha Trang sẽ là hạt nhân cốt lõi của trung tâm kinh tế biển, top địa phương có thu nhập cao của cả nước. Đi cùng với tầm nhìn đó là làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ với các tuyến cao tốc kết nối liên vùng và kế hoạch nâng cấp sân bay Cam Ranh lên công suất 25 triệu lượt khách. Hạ tầng không chỉ mở đường cho du lịch, mà còn kéo theo dòng vốn FDI và đội ngũ chuyên gia, người nước ngoài, lao động trình độ cao dịch chuyển về làm việc, sinh sống.

Hạ tầng bứt phá kéo theo đội ngũ chuyên gia dịch chuyển về Nha Trang làm việc, sinh sống. Ảnh: Minh Tú

Mặt khác, du lịch tiếp tục là “mỏ vàng” của kinh tế địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón gần 19 triệu lượt khách với chủ lực là Nha Trang cũ. Với bệ phóng vững vàng và bước ngoặt sáp nhập địa giới hành chính, BĐS Nha Trang được dự báo bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, thực tế thị trường địa ốc trung tâm Nha Trang tồn tại một nghịch lý lớn: Đã gần nửa thập kỷ qua, lõi đô thị gần như không có thêm dự án căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài nào mới ra mắt. Khi giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM đã chạm ngưỡng quá cao, giới đầu tư bắt đầu có xu hướng dịch chuyển dòng vốn về những thành phố biển có khí hậu ôn hòa và mặt bằng giá vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. The Onsen thuộc đảo Nam, Charmora City xuất hiện kỳ vọng giải tỏa cơn khát này với suất đầu tư gây kinh ngạc ở thời điểm ra mắt tòa Onsen 1. Hiện tại với tòa Onsen 2, sức nóng đang ngày một tăng lên.

The Onsen xuất hiện kỳ vọng giải tỏa cơn khát căn hộ sở hữu lâu dài tại Nha Trang. Ảnh phối cảnh dự án

Giới đầu tư lâu năm bày tỏ sự hứng khởi khi một thị trường truyền thống như Nha Trang được bổ sung nguồn cung chất lượng, phù hợp với chiến lược phát triển của Tỉnh mới sau sáp nhập. Theo đó, số liệu thống kê từ các đại lý phân phối cho thấy những nhà đầu tư trung niên sành sỏi từ miền Bắc và chính người dân địa phương Nha Trang đang dẫn đầu cuộc đua sở hữu căn hộ The Onsen. Với người dân phố biển, động lực lớn nhất là thay đổi không gian sống.

“Họ mong muốn một khu đô thị kiểu mẫu với chất lượng tương đương Hà Nội hay TP.HCM để định vị bản thân. Đặc biệt, trong khi các dự án hiện hữu chủ yếu phục vụ nhu cầu ở đơn lẻ, ít trải nghiệm, thì Charmora City mang đến mô hình "All-in-one" với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại đồng bộ lần đầu tiên xuất hiện”, ông Trịnh Văn Phong, một môi giới lâu năm tại Khánh Hòa đánh giá.

Cư dân The Onsen dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Đảo Bắc. Ảnh phối cảnh dự án

Trong khi đó, với nhóm khách miền Bắc, The Onsen là “ngôi nhà thứ hai” lý tưởng để tránh rét. Nhưng thay vì sản phẩm thuần nghỉ dưỡng để khai thác cho thuê, bất động sản có pháp lý sở hữu lâu dài nằm trong các hệ sinh thái tiện ích toàn diện sẽ mang lại giá trị vượt trội.

“Chúng tôi đã đi xem rất nhiều dự án nhưng phần lớn chỉ để sở hữu đất, chưa thấy rõ câu chuyện tăng giá hay dòng tiền. Tại đây, tôi thấy một tương lai phát triển đô thị rõ ràng”, anh Lê Thành An, nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ.

Dự án tiên phong và tiện ích khoáng nóng đột phá

Nằm tại đảo Nam - Charmora City, điểm khác biệt giúp The Onsen tạo nên sức hút hiếm có chính là việc hưởng lợi từ mạch nguồn khoáng nóng tự nhiên hiện hữu ngay trong dự án. Đây là đặc quyền sống chuẩn “Wellness” lần đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang, cho phép cư dân và khách thuê sử dụng dịch vụ trị liệu, chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày/năm.

The Onsen mang đến hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày/năm. Ảnh phối cảnh dự án

Về mặt đầu tư, dòng tiền khai thác tại The Onsen được đánh giá là bền vững nhờ vị trí cửa ngõ đảo Nam. Dự án đón đầu hai luồng khách chủ lực: nhóm chuyên gia, cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính mới của tỉnh đặt tại Đảo Bắc, và nhóm du khách cao cấp sẵn sàng chi đậm để trải nghiệm các tiện ích giải trí sôi động tại Đảo Trung ngay kề cận. Điều này cũng tạo ra những căn hộ “view pháo hoa” đỉnh cao chưa từng xuất hiện ở Nha Trang.

Việc tích hợp chuỗi giá trị "Live - Work - Play" giúp các căn hộ tại đây bao phủ được hầu hết nhu cầu từ ở thực, cho thuê nghỉ dưỡng đến lưu trú dài hạn của nhóm khách di cư cao cấp.

“Có những thời điểm và có những sản phẩm ở The Onsen đem đến mức đầu tư chỉ khoảng 2-3 tỷ đồng. Nhưng nhà đầu tư không chỉ nhìn vào mức già hời đó mà thực sự tin tưởng về một dự án được phát triển bởi chủ đầu tư tầm cỡ với quy hoạch đẳng cấp, đặt trong bức tranh đô thị phía Nam Nha Trang đang bứt phá toàn diện”, lãnh đạo một đại lý phân phối Charmora City nhận định.

Căn hộ tích hợp chuỗi giá trị "Live - Work - Play" đáp ứng nhu cầu ở thực và cho thuê

Trong khi trung tâm thành phố cũ được tái quy hoạch theo hướng mở rộng không gian công cộng và siết chặt mật độ xây dựng, một cuộc di cư âm thầm đang diễn ra về phía Nam Nha Trang. Ở đó, những nhà đầu tư sành sỏi từ Hà Nội hay TP.HCM không còn tìm mua một "phòng khách sạn" để kinh doanh mùa vụ; họ đang săn tìm một "hộ chiếu cư dân" tại The Onsen, nơi đặc quyền khoáng nóng và pháp lý sở hữu lâu dài trở thành nền tảng cho một di sản truyền đời.

(Nguồn: Sun Group)