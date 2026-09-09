Buổi làm việc của UBND TP Huế với EVN và các đơn vị trực thuộc diễn ra ngày 7/9

Tập trung triển khai các dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên cho biết, trên địa bàn TP Huế, EVNNPT hiện đang quản lý, vận hành Trạm biến áp 220kV Huế và Trạm biến áp 220kV Phong Điền với tổng công suất 750 MVA. Bên cạnh đó, EVNNPT đang triển khai Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây với công suất 125 MVA, dự kiến đóng điện trong quý IV/2026.

Hệ thống đường dây 220kV trên địa bàn kết nối các nhà máy điện và các trạm biến áp trong khu vực, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho TP Huế, đồng thời tăng cường liên kết lưới điện khu vực. Trong quá trình vận hành, một số đường dây và máy biến áp có thời điểm mang tải cao.

EVNNPT đánh giá, trong năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026, lưới điện truyền tải trên địa bàn đã vận hành an toàn, cung cấp điện tin cậy, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026 và những năm tiếp theo, việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện lưới điện truyền tải là cần thiết nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện, đồng thời đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn điện trong khu vực.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên báo cáo tại buổi làm việc

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên cho biết, tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải điện phụ thuộc vào nhiều khâu, từ thỏa thuận, chấp thuận hướng tuyến, vị trí thực hiện dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, đền bù thi công và tổ chức thi công xây dựng.

Do đó, việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong từng khâu có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ đưa các công trình vào vận hành.

Phối hợp tháo gỡ vướng mắc, chuẩn bị hạ tầng điện

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Huế đang tập trung cơ cấu lại các động lực tăng trưởng, trong đó chú trọng phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp, nhất là các nhà đầu tư có chất lượng cao, công nghệ hiện đại.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị EVN, EVNNPT và EVNCPC tiếp tục rà soát tổng thể quy hoạch nguồn và lưới điện, ưu tiên xem xét đầu tư sớm các trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải và giải tỏa công suất các nguồn điện. Thành phố sẽ phối hợp hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Trí Thanh cũng đề nghị ngành Điện phối hợp chặt chẽ với Thành phố trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung; cập nhật vị trí các trạm biến áp, hướng tuyến đường dây và các công trình truyền tải, phân phối vào quy hoạch, qua đó chủ động quỹ đất và hạn chế các vướng mắc khi triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN thống nhất tăng cường phối hợp giữa EVN, EVNNPT, EVNCPC với địa phương trong quá trình triển khai các dự án điện.

EVN sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; phối hợp với Thành phố trong công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng, bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc thống nhất tăng cường cơ chế phối hợp giữa TP Huế và ngành Điện, nghiên cứu thành lập tổ công tác phối hợp về phát triển điện lực với Sở Công Thương làm đầu mối, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các bên thống nhất tiếp tục đồng hành, chủ động đầu tư hạ tầng điện đi trước một bước, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ và đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Huế trong giai đoạn mới.

Thu Hà