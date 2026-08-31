Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoàn thành đóng điện 3 công trình trọng điểm, tăng năng lực cấp điện cho Đặc khu Phú Quốc và sẵn sàng hạ tầng năng lượng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Ba công trình với tổng mức vốn gần 2.165 tỷ đồng do EVNSPC làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban AĐLMN) triển khai thực hiện gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.
Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 315MVA và mở rộng lên 500MVA, tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.