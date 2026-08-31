Ba công trình với tổng mức vốn gần 2.165 tỷ đồng do EVNSPC làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban AĐLMN) triển khai thực hiện gồm: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc; Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc đóng điện rạng sáng ngày 16/8. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 934 tỷ đồng, quy mô 2x20km và 79 vị trí trụ; trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đóng điện vào 23h30 ngày 19/8. Với tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, công trình có quy mô 2 máy 250MVA và 2x19 km đường dây 220kV đấu nối, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, đóng điện ngày 28/8; công trình có quy mô 2x20,7km và 75 vị trí trụ.

Làm xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công

Sử dụng thiết bị bay không người lái thi công rải dây mồi

Lãnh đạo EVN, EVNSPC kiểm tra tiến độ các công trình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (hàng đầu, bên phải) thị sát tiến độ triển khai các công trình lưới điện cho APEC 2027.

Kỹ sư EVNSPC kiểm tra, giám sát và hiệu chỉnh để đảm bảo các công trình vận hành an toàn, ổn định.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối lưới điện 110kV trên địa bàn và đáp ứng tiêu chí N-1. Tổng năng lực cấp điện cho đặc khu Phú Quốc sẽ được nâng lên 315MVA và mở rộng lên 500MVA, tăng khả năng đáp ứng phụ tải và độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

(Nguồn: EVNSPC)