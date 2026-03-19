Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để người chơi bida trong nước tiếp cận dễ dàng hơn các sản phẩm quốc tế. Với định hướng phát triển dài hạn, David Loman Việt Nam nhanh chóng triển khai chiến lược xây dựng hình ảnh thông qua đội ngũ vận động viên, KOLs và hệ thống phân phối.

Quy tụ dàn cơ thủ hàng đầu

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ủy quyền, David Loman Việt Nam đã công bố đội hình cơ thủ đại diện - được xem là một trong những đội hình đáng chú ý trong cộng đồng bida hiện nay.

Đội ngũ này bao gồm các cơ thủ chuyên nghiệp như Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Hoàng Phong - những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu và dấu ấn cá nhân rõ nét. Bên cạnh đó là các cơ thủ hạng A gồm Nguyễn Tiến Minh, Bùi Văn Huy, Nguyễn Đình Mạnh (Te), Nguyễn Viết Tâm, Lê Văn Ngọ, Nguyễn Văn Hoàng (JK) cùng cơ thủ Nguyễn Đạt Phi (hạng C).

Các vận động viên Bida chuyên nghiệp

Không chỉ dừng lại ở thành tích, các cơ thủ trong đội hình còn sở hữu phong cách thi đấu đa dạng, góp phần tạo nên hình ảnh sinh động và gần gũi với cộng đồng người chơi.

Đặc biệt, sự xuất hiện của “thiên tài bida” biệt danh Kỳ Lừa Mộc Châu đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Đây được xem là yếu tố giúp đội hình gia tăng sức hút, đồng thời tạo nên dấu ấn khác biệt trong chiến lược truyền thông của thương hiệu.

Hệ sinh thái KOLs và tài năng trẻ

Song song với lực lượng cơ thủ, David Loman Việt Nam còn phát triển hệ sinh thái KOLs. Hai gương mặt đại diện hình ảnh là Gia Huy và Út Nhị Mino - những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sự góp mặt của các KOLs giúp thương hiệu tiếp cận gần hơn với giới trẻ, đồng thời tạo nên sự kết hợp giữa thể thao và giải trí - xu hướng đang ngày càng phổ biến.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng đầu tư vào thế hệ kế cận với hàng loạt tài năng trẻ như Nguyễn Hoàng Nam Phong, Nguyễn Thái Bảo, Việt Cường, Đỗ Thành Mỹ, Nguyễn Thanh Văn (Cu Bo), Trường Sơn, Phạm Cường, Đào Mai Trúc và Nguyễn Trà My…

Không chỉ tập trung vào hình ảnh và con người, David Loman Việt Nam còn xây dựng hệ thống phân phối nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Hai đại lý cấp 1 gồm Vũ Công Hiệp và Nguyễn Tuấn Mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc được ủy quyền chính thức từ thương hiệu quốc tế không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp triển khai các hoạt động truyền thông, tài trợ và phát triển cộng đồng một cách bài bản.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc tế

Trên thị trường toàn cầu, David Loman được biết đến với chất lượng vượt trội, công nghệ chế tác tiên tiến và thiết kế tinh xảo. Các sản phẩm của thương hiệu không chỉ được các cơ thủ chuyên nghiệp lựa chọn mà còn là niềm mong muốn của đông đảo người chơi bida.

Việc sản phẩm hiện diện tại Việt Nam thông qua đơn vị được ủy quyền cho thấy tầm nhìn chiến lược của thương hiệu trong việc mở rộng thị trường tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Lê Ngọc Anh - đại diện David Loman Việt Nam - chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ xây dựng một đội hình thi đấu, mà còn mong muốn phát triển một cộng đồng bida chuyên nghiệp, nơi các cơ thủ có thể lan tỏa giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Việc quy tụ các cơ thủ, KOLs và tài năng trẻ là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn của David Loman tại Việt Nam."

Với chiến lược bài bản và hệ sinh thái toàn diện, David Loman được kỳ vọng sẽ tạo ra những dấu ấn đáng kể trong thời gian tới, góp sức nâng tầm bida Việt Nam trên bản đồ khu vực.

(Nguồn: David Loman Việt Nam)