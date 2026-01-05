Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo quy định tại nghị định này.

Cụ thể, các nhóm đối tượng trên được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả; được hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương quy định (tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn.

Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập tập huấn, thi đấu chia cho 26 ngày.

U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: SN

Huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu.

Cụ thể, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia: 1,1 triệu đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ quốc gia: 750.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia: 550.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành: 430.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành: 360.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành: 360.000 đồng/người/ngày.

Vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu.

Cụ thể, vận động viên đội tuyển quốc gia: 550.000 đồng/người/ngày; vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia: 430.000 đồng/người/ngày; vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành: 360.000 đồng/người/ngày.

Vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu.

Cụ thể, vận động viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành: 150.000 đồng/người/ngày; vận động viên đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành: 110.000 đồng/người/ngày.

Chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao

Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ dinh dưỡng.

Cụ thể, đội tuyển quốc gia: 400.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ quốc gia: 400.000 đồng/người/ngày; đội tuyển ngành, tỉnh, thành: 300.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành: 250.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành: 190.000 đồng/người/ngày.

Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ dinh dưỡng hằng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng. Cụ thể, đội tuyển trẻ quốc gia: 400.000 đồng/người/ngày; đội tuyển ngành, tỉnh, thành: 400.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành: 300.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành: 300.000 đồng/người/ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự SEA Games, ASIAD, Asian Para Games, Olympic Games và Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games và huấn luyện viên, vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày. Bộ trưởng VHTT-DL quyết định danh sách huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ này.

Chế độ đãi ngộ đặc thù dành cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc

Nghị định quy định vận động viên đạt thành tích xuất sắc được hưởng chế độ hằng tháng theo các mức cụ thể như sau:

Cụ thể, huy chương vàng Olympic Games: 40 triệu đồng/người/tháng; huy chương bạc Olympic Games: 30 triệu đồng/người/tháng; huy chương đồng Olympic Games, huy chương vàng ASIAD, huy chương vàng Paralympic Games: 20 triệu đồng/người/tháng; huy chương bạc Paralympic Games: 15 triệu đồng/người/tháng;

Vượt qua vòng loại tham dự Olympic Games, Huy chương đồng Paralympic Games: 10 triệu đồng/người/tháng.

Các đối tượng nêu trên được hưởng chế độ tính từ thời điểm đạt được thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo.

Trường hợp vận động viên cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều chế độ quy định trên thì chỉ được hưởng chế độ ở mức cao nhất.