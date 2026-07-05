Phó Giám đốc EVNPMB3 Nguyễn Thanh Minh (trái) và Giám đốc Ban điều hành Liên danh nhà thầu Nguyễn Văn Nghiêm (phải) báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của EVNPMB3, quý II/2026, Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đã đạt một số mốc tiến độ đáng ghi nhận: hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục đê quây cửa nhận nước; hoàn thành công tác đào hạng mục nhà máy, cửa nhận nước, đoạn đường ống áp lực dưới khối đắp bù. Hạng mục nhà máy đã được triển khai thi công bê tông từ ngày 28/5/2026. Bên cạnh đó, hoàn thành lắp dựng toàn bộ dầm cầu và bê tông mặt cầu hạng mục cầu Hiếu Liêm.

Nhiều hạng mục phục vụ thi công như lán trại, khu phụ trợ, hệ thống cấp điện, cấp nước, camera giám sát, hai trạm trộn bê tông và hai trạm thí nghiệm hiện trường cũng đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công trên công trường.

Công tác lựa chọn nhà thầu cơ bản bám sát tiến độ dự án khi đã hoàn thành ký kết hợp đồng đối với 28/31 gói thầu.

Bên cạnh kết quả đạt được, EVNPMB3 cho biết một số hạng mục thuộc đường găng tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch quý II. Trong đó, hạng mục cửa nhận nước chưa hoàn thành đào hố móng để chuyển sang thi công bê tông do vướng mắc về thủ tục, phải thay thế bằng các biện pháp đào cơ giới có năng suất thấp hơn. Hạng mục đường ống áp lực mới đạt khoảng trên 83% khối lượng đào, chưa thể triển khai gia cố và đổ bê tông theo kế hoạch...

Nguyên nhân tồn tại này phần lớn do ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng chưa giải quyết dứt điểm ngay từ thời điểm khởi công dự án (19/8/2025) và kéo dài đến nay. Bên cạnh đó, nguồn cốt liệu, đặc biệt là cát và đá phục vụ bê tông khan hiếm; cùng với thời tiết mưa lớn kéo dài cũng gây nhiều trở ngại cho công tác đào, đắp và vận chuyển vật liệu.

Khu vực thi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Ảnh: Ngọc Linh

Phát biểu tại cuộc họp, Kiểm soát viên EVN Trần Phú Cường cơ bản nhất trí với các ý kiến và kiến nghị của Ban điều hành dự án và các nhà thầu. Ông gợi ý các đơn vị nghiên cứu áp dụng quy định mới về quản lý hợp đồng xây dựng để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngoài hợp đồng; đồng thời xem xét đặt mua tài liệu, bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chủ động hơn trong công tác điều hành, tổ chức thi công trên công trường, cũng như làm cơ sở pháp lý khi cần điều chỉnh phương án trước những biến động của thời tiết.

Bên cạnh đó, các bộ phận liên quan cần rà soát lại các điều khoản hợp đồng về thiết kế, chế tạo và vật tư nhằm thống nhất nguyên tắc xử lý các kiến nghị của nhà thầu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh yêu cầu tất cả các đơn vị, từ Ban Quản lý dự án (EVNPMB3) đến các nhà thầu và tư vấn thiết kế, tiếp tục kiện toàn tổ chức để nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm triển khai công việc trong quý III đồng bộ và nhịp nhàng hơn.

Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 24/24 giờ để tăng tốc tiến độ; giao EVNPMB3 tăng cường bám sát công trường, đồng hành sát sao hơn với nhà thầu, tổ chức họp hằng ngày để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; đồng thời yêu cầu các nhà thầu cần bổ sung ngay lực lượng cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý môi trường - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu thi công trong giai đoạn cao điểm mùa mưa.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và các chi tiết đặt sẵn phục vụ lắp máy, bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật; hoàn thành thỏa thuận các biện pháp phòng, chống lụt bão trước ngày 15/7.

Đối với hạng mục cầu Hiếu Liêm, dù tiến độ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động lực lượng triển khai song song các hạng mục trên mặt cầu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như công tác cốp pha, cốt thép, đổ bê tông bó vỉa cầu, lắp lan can, thi công khe co giãn và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Trong quý III/2026, Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đặt mục tiêu hoàn thành nghiệm thu, đưa cầu Hiếu Liêm vào sử dụng; thực hiện tổng khối lượng đào đất, đá khoảng 634.904m³; thi công 30.585m³ bê tông; đồng thời chế tạo và lắp đặt 1.434 tấn thiết bị.