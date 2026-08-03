Thảo luận tại tổ chiều nay về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Đoàn Hà Nội) đề nghị rà soát quy định đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp.

Theo đại biểu, người cao tuổi ở Việt Nam thường mắc nhiều bệnh lý nền. Trong quá trình chăm sóc, nếu sử dụng các kỹ thuật y tế như tiêm, truyền, đặt ống xông, vật lý trị liệu hay phục hồi chức năng thì đều thuộc danh mục kỹ thuật y tế theo Thông tư số 23 về khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, các cơ sở thực hiện những kỹ thuật này phải được cấp phép.

Đại biểu cho rằng trên thực tế, nhu cầu kết hợp giữa chăm sóc sinh hoạt và cung cấp dịch vụ y tế cho người cao tuổi là rất phổ biến. Các cơ sở chăm sóc không thể chỉ dừng ở việc phục vụ ăn uống, sinh hoạt mà thường phát sinh các hoạt động liên quan đến kỹ thuật y tế.

Theo quy định này, các kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn như tiêm chất làm đầy (filler), botox, căng chỉ da mặt hay các kỹ thuật sử dụng thiết bị phát năng lượng như laser điều trị sắc tố da, trẻ hóa da bằng sóng cao tần RF, HIFU đều thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, theo đại biểu, các cơ sở spa chăm sóc sắc đẹp thông thường hiện lại không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung phát biểu. Ảnh: QH

"Nhiều spa không chỉ dừng lại ở các dịch vụ không xâm lấn như massage hay gội đầu mà còn thực hiện tiêm chất làm đầy, sử dụng thiết bị sóng cao tần, căng chỉ, thậm chí phẫu thuật nâng mũi, tạo hình, hút mỡ...", đại biểu nêu.

Theo bà, nếu căn cứ quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh thì các dịch vụ này bắt buộc phải đáp ứng điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều spa vẫn thực hiện mà không tuân thủ các quy định tương ứng.

Đại biểu cũng nhận định công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép hiện còn hạn chế do thiếu thời gian và nhân lực.

"Nhiều khi một giáo viên đi dạy về lại đến các cơ sở gội đầu, massage để làm thêm và cũng tiêm cho khách", đại biểu nêu.

Cho rằng đây là "khoảng trống pháp lý rất lớn", đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu ban hành quy định quản lý phù hợp. Theo bà, đối với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thuần túy, không xâm lấn thì không nhất thiết đưa vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nếu không phân định rõ ràng giữa các loại hình dịch vụ, các cơ sở sẽ hoạt động lẫn lộn.

"Khi không đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện, cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở để kiểm tra, người hành nghề không được đào tạo bài bản, dẫn đến nhiều sự cố y khoa như sốc thuốc gây tê hoặc nhiễm trùng do không bảo đảm vệ sinh trong quá trình thực hiện các thủ thuật xâm lấn", đại biểu nói.

Từ đó, bà đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đưa các hoạt động chăm sóc sắc đẹp có yếu tố xâm lấn vào khuôn khổ quản lý phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Cần quy định rõ trách nhiệm trong chuỗi cung ứng khí N₂O

Cũng phát biểu về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư, đại biểu Trần Thanh Hà (Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội) thống nhất với chủ trương sửa đổi luật theo hướng cắt giảm thực chất các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đại biểu Trần Thanh Hà, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Ảnh: QH

Đối với quy định cấm kinh doanh khí N₂O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị dự thảo tiếp tục làm rõ phạm vi hành vi bị cấm, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng, các trường hợp được loại trừ và quy định chuyển tiếp đối với các hợp đồng đang thực hiện, bảo đảm tính khả thi và hạn chế phát sinh tranh chấp.

"Việc đưa 58 ngành, nghề ra khỏi Danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện là bước cải cách mạnh mẽ, nhưng cần đánh giá đầy đủ năng lực hậu kiểm, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến nước sạch, khí, tàu bay không người lái, cảng biển và khoáng sản. Riêng đối với Hà Nội, tôi đề nghị nghiên cứu cơ chế hoặc lộ trình phù hợp để bảo đảm an ninh cấp nước, an toàn vùng trời và sự thống nhất với các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, trong đó có thẩm quyền của HĐND thành phố", đại biểu Hà nêu quan điểm.