Cán bộ Công an huyện Mường Nhé thực hiện định danh điện tử cho người dân bản Sen Thượng, xã Sen Thượng.

Chờ đến giờ hẹn, chúng tôi trở lại trụ sở UBND xã Sen Thượng. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, công an xã đều đã sẵn sàng lên đường xuống bản Sen Thượng - địa điểm hôm nay được chọn làm nơi triển khai nhiệm vụ. Trời vẫn còn nắng, sợ bà con đi làm đồng chưa về nên đồng chí Trưởng Công an xã Sen Thượng có phần lưỡng lự. Nhưng Trung tá Thắng dứt khoát: “Cứ xuống đi. Gặp bà con nào về sớm thì làm trước!”.

Sau khi có hiệu lệnh xuất phát, các lực lượng lập tức triển khai đội hình. Bởi không biết đường đi lối lại nên chúng tôi ngồi lên 2 chiếc xe máy của các đồng chí cán bộ xã đi theo hỗ trợ. Còn lực lượng công an đi trên xe ô tô công vụ của xã vì còn lỉnh kỉnh máy móc đi kèm. Đường về bản Sen Thượng không xa, không xấu nhưng ngoằn nghèo và nhiều dốc, lại phải đi qua một cây cầu treo nhỏ hẹp. Nếu ai không quen với vùng cao thì chắc cũng sẽ chùn tay khi cầm lái… Ngay khi đến nhà trưởng bản Sen Thượng, các lực lượng nhanh chóng, ai vào việc nấy. Các đồng chí công an lựa chọn địa điểm, căng phông chụp ảnh, bố trí bàn ghế lắp đặt máy móc thiết bị. Còn các cán bộ xã đi cùng hỗ trợ cũng nhanh chóng vào việc của mình. Chị Tòng Thị Nga - cán bộ địa chính xã hôm nay được phân công hỗ trợ tổ thực hiện Đề án 06 ở bản Sen Thượng. Vừa gạt chân chống xe máy, chị Nga đã lấy danh sách của bản ra rà soát lại những người còn chưa thực hiện định danh thì lấy điện thoại gọi để trao đổi xem đang có nhà hay đi vắng. Nếu có nhà mà không tự di chuyển được thì sẽ đến đón tận nơi. Không riêng chị Nga, các cán bộ xã cùng đi khác cũng lấy điện thoại ra lần tìm từng cái tên quen thuộc… Và rồi sau những cuộc điện thoại chớp nhoáng, cả cán bộ xã, cả lực lượng công an cùng tỏa ra các hướng đi đón người dân về nhà trưởng bản...

Người đàn ông được cán bộ địa chính xã chở tới tên Lò Phạ Sinh, sinh năm 1965 thế nhưng gần 60 năm qua ông chưa từng sử dụng điện thoại. Đây không phải là trường hợp hiếm thấy ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nhất là tại nơi còn nhiều khó khăn như Sen Thượng. Dường như đã quen với những trường hợp như vậy, các chiến sĩ công an nhanh chóng thực hiện theo hướng dẫn, tiến hành ghi biên bản trường hợp không có số điện thoại để báo cáo cấp trên đúng quy định. Trung tá Lèng Văn Thắng chia sẻ: “Nhiều tháng nay, cán bộ, chiến sĩ của Đội ngày đêm cuốn theo guồng quay thực hiện Đề án 06. Là lực lượng nòng cốt trong triển khai Đề án, anh em trong đội luôn xác định làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”. Bởi đặc thù của bà con vùng cao thường tranh thủ sau giờ lao động để đến giao dịch, nhiều bản cách xa trung tâm xã, giao thông còn nhiều trắc trở, nên chúng tôi chủ động xuống với bà con để hỗ trợ. Dù ở trụ sở hay lưu động tại các bản, chỉ cần còn người dân đến làm các thủ tục, cán bộ, chiến sĩ công an luôn tiếp đón và hỗ trợ nhiệt tình…”.

Mường Nhé là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Huyện có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Lào, với 11 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có tới 6 xã biên giới. Dân số trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, di cư tự do từ nhiều địa phương khác đến, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu; sản xuất chủ yếu là nông nghiệp. Được biết, có đến 40% người dân nơi đây chưa có điện thoại và thuê bao điện thoại. Trên địa bàn huyện còn 14 điểm bản chưa có điện; 8 điểm bản chưa được phủ sóng điện thoại; 15 điểm bản thuộc khu vực sóng “rơi”… Do đó, triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Thành viên tổ đề án còn kể lại những lần các anh phải đến chợ sớm hơn người dân khu vực chợ phiên Nậm Pố, xã Mường Nhé; đi đến từng nhà có người khuyết tật ở Quảng Lâm… để làm căn cước, định danh điện tử cho người dân. Để người dân đỡ bỡ ngỡ, lực lượng công an Mường Nhé xác định làm đến đâu hướng dẫn đến đấy để người dân làm quen với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Đến khoảng 18 giờ, người dân ở bản Sen Thượng đã đi làm đồng về và bắt đầu đến đông hơn… Chúng tôi biết rằng đây sẽ lại là một ngày làm việc vất vả của các chiến sĩ công an Mường Nhé. Ngày làm việc đó không cố định thời gian kết thúc mà chỉ dừng lại khi người dân bản Sen Thượng đã hoàn thành việc kích hoạt định danh điện tử. Và rồi ngày mai, khi bình minh ló rạng sau những cánh rừng bạt ngàn nơi biên giới, những chiến sĩ Công an Mường Nhé lại tiếp tục hành trình đưa Đề án 06 về với những người dân ở cực Tây…

Theo Diệp Chi (Báo Điện Biên Phủ)