Thị trường kim cương toàn cầu đang chứng kiến một bức tranh đa chiều và đầy nghịch lý. Trong khi giá kim cương cỡ nhỏ bất ngờ bật tăng sau 3 năm lao dốc thì kim cương cỡ trung và lớn vẫn tiếp tục chìm trong áp lực.

Cuộc khủng hoảng kéo dài đã tạo ra sự phân hóa chưa từng thấy, với kim cương tự nhiên đang phải vật lộn để giữ vị thế trước làn sóng kim cương nhân tạo và nguồn cung bị thắt chặt đến mức thấp nhất ba mươi năm vừa qua.

Phân khúc nhỏ: Tín hiệu ‘bình minh’ giữa bóng tối

Trong khi kim cương cỡ trung và lớn vẫn đang lao dốc, một tia sáng hiếm hoi bất ngờ xuất hiện từ phân khúc nhỏ hơn.

Theo dữ liệu mới nhất từ Rapaport- tổ chức định giá kim cương hàng đầu thế giới, thị trường đã ghi nhận những tín hiệu tích cực đầu tiên vào tháng 5/2026.

Chỉ số Giá Kim cương Rapaport (RAPI™) cho kim cương 0,30 carat đã tăng 2,1% trong tháng, sau khi đã giảm tới 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim cương 0,50 carat cũng tăng nhẹ 0,9%.

Đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm, phân khúc kim cương nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng dương.

Nguyên nhân chính của sự phục hồi này là nguồn cung bị thắt chặt nghiêm trọng. Số lượng kim cương 0,30 carat trên sàn giao dịch Rapaport Trade đã giảm hơn 50% kể từ đầu năm, do các nhà sản xuất đồng loạt cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá.

Sự phân hóa đang diễn ra rõ rệt trên thị trường kim cương: trong khi kim cương cỡ nhỏ (0,30 carat) bất ngờ tăng 2,1% trong tháng 5 thì kim cương 1 carat và 3 carat vẫn tiếp tục giảm. Ảnh: Auctentic

Các thương hiệu trang sức cao cấp đang tích cực săn tìm cơ hội ở phân khúc này để tận dụng mức giá đang ở vùng thấp. Các nhà phân tích đang theo dõi sát sao để xem đây là tín hiệu phục hồi bền vững hay chỉ là sự điều chỉnh tạm thời giữa cơn địa chấn toàn ngành.

Kim cương cỡ trung và lớn: Áp lực vẫn còn

Trái ngược với tín hiệu tích cực từ phân khúc nhỏ, kim cương 1 carat tiếp tục giảm 0,3% trong tháng 5. Chỉ số RAPI cho kim cương 3 carat giảm 0,5%, dù vẫn chỉ thấp hơn 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, theo Rapaport, thị trường Mỹ vẫn duy trì sức cầu mạnh đối với kim cương từ 2 carat trở lên.

Các mẫu cắt fancy dài, kiểu cắt cổ và kim cương màu thấp được ưa chuộng nhất tại JCK Las Vegas - triển lãm trang sức lớn nhất nước Mỹ. Ngược lại, kim cương cỡ nhỏ thông thường vẫn chậm do cạnh tranh gay gắt từ kim cương nhân tạo.

Sự phân hóa đang diễn ra rõ rệt: người tiêu dùng Mỹ sẵn sàng chi tiền cho những viên đá lớn, có thiết kế độc đáo, trong khi các sản phẩm đại trà bị áp đảo bởi kim cương phòng thí nghiệm với giá rẻ hơn gấp 5 lần.

Điều này phản ánh một xu hướng toàn cầu: kim cương tự nhiên đang dần lui về phân khúc xa xỉ dành cho giới thượng lưu, trong khi kim cương nhân tạo chiếm lĩnh thị trường đại chúng.

Sản lượng tự nhiên ở mức thấp nhất 3 thập kỷ

Theo báo cáo từ Paul Zimnisky- chuyên gia phân tích độc lập hàng đầu ngành kim cương, sản lượng kim cương tự nhiên toàn cầu năm 2025 chỉ đạt hơn 100 triệu carat, mức thấp nhất kể từ năm 1992.

Năm 2026 dự kiến phục hồi nhẹ lên khoảng 105 triệu carat, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 150 triệu carat cách đây 9 năm.

“Ông lớn” ngành kim cương De Beers đã cắt giảm hướng dẫn sản xuất năm 2026 xuống 21-26 triệu carat, giảm từ mức 26-29 triệu carat trước đó, với chiến lược "điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu hiện tại".

Tập đoàn này hiện đang vận hành dưới 35% công suất, trong khi Alrosa của Nga- nhà sản xuất lớn nhất thế giới về sản lượng cũng hoạt động dưới công suất khoảng 15%.

Mặc dù giá kim cương thô toàn cầu đã giảm 9,7% trong quý IV/2025 so với cùng kỳ, các chuyên gia tại Kept dự báo triển vọng tích cực trong năm 2026.

Các yếu tố hỗ trợ bao gồm: nhu cầu đầu tư với đá lớn, sản lượng khai thác giảm, các mỏ đang cạn kiệt và chiến dịch quảng bá nhằm khơi dậy sự quan tâm đến kim cương tự nhiên.

Theo công ty tư vấn và dự báo Kept, thị trường đang kỳ vọng 2026 có thể trở thành "năm bứt phá" với các tín hiệu phục hồi. Tuy nhiên, yếu tố bất lợi vẫn hiện hữu từ thuế quan thương mại của Mỹ và sự bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, nơi cung cấp khoảng 70% kim cương thô nhập khẩu vào Ấn Độ.

Ngành công nghiệp kim cương đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất trong lịch sử. Trong khi kim cương nhân tạo chiếm 21% thị phần toàn cầu và đang tăng trưởng mạnh trong phân khúc cưới hỏi thì kim cương tự nhiên đang chứng minh giá trị thực sự của nó nằm ở sự khan hiếm. Nhiều mỏ khai thác lớn tại Nam Phi, Lesotho và Canada dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm 2027.

Hai thế giới đang phân hóa rõ rệt: một bên là đá quý tự nhiên với sự khan hiếm và câu chuyện địa chất hàng tỷ năm, một bên là công nghệ và giá cả phải chăng. Cuộc chơi này chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ.

Theo Rapaport, Paul Zimnisky Diamond Analytics, TASS