Tại Dubai, công ty 2DOT4 Diamonds, đơn vị tiên phong trong sản xuất kim cương nhân tạo tại UAE, đang nuôi lớn những “hạt giống” kim cương. Chúng lớn lên chậm rãi, khoảng 0,01mm mỗi giờ, bên trong các lò phản ứng hiện đại.

Đối với một quốc gia không có mỏ kim cương tự nhiên, Dubai đang chứng minh rằng công nghệ có thể biến sa mạc thành trung tâm kim cương nhân tạo, vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa thỏa mãn nhu cầu trang sức xa xỉ, đồng thời đi đôi với tính bền vững.

Từ "hạt giống" đến viên kim cương hấp dẫn

Khác với việc khai thác kim cương từ các mỏ sâu hàng trăm mét, quy trình của 2DOT4 bắt đầu từ những viên hạt giống kim cương nhỏ xíu, dày chỉ 0,3-0,6mm.

Những viên này được đặt trong lò phản ứng, nơi chúng tiếp xúc với hỗn hợp khí hydro, metan, oxy và argon, chịu áp suất gần bằng 2/3 áp suất trên đỉnh Everest và nhiệt độ lên tới 1.000°C.

Trồng kim cương nhân tạo tại Dubai. Ảnh: Yahoo Finance

Qua thời gian, carbon lắng đọng trên bề mặt hạt giống, khiến viên kim cương “mọc lên” từng milimét. Tốc độ tăng trưởng càng chậm, chất lượng càng cao.

Khi viên kim cương đạt khoảng 5mm, nó được gọi là “khối”, sẵn sàng cho các bước tiếp theo: cắt thành nhiều viên nhỏ, quay trở lại lò phản ứng để tạo ra nhiều kim cương hơn, hoặc đánh bóng để đưa ra thị trường.

Mohamed Sabeg, đồng sáng lập công ty 2DOT4 Diamonds tại Dubai, chia sẻ: “Chúng tôi muốn đưa mỏ kim cương đến tay người tiêu dùng. Thay vì kim cương đi vòng quanh thế giới, nó được sản xuất và bán ngay tại địa phương”.

Theo Arabian Business, 2DOT4 Diamonds là công ty đầu tiên tại Dubai tích hợp toàn bộ quy trình từ trồng, cắt đến đánh bóng kim cương nhân tạo, với chất lượng đạt chuẩn LGD (Lab-Grown Diamonds).

Những viên kim cương này không chỉ làm trang sức mà còn phục vụ các ứng dụng công nghiệp, từ cắt bê tông, đá cẩm thạch cho đến kim loại siêu cứng.

Hệ sinh thái kim cương nhân tạo của Trung tâm Hàng hóa Dubai (DMCC) tạo ra một thị trường minh bạch, nơi các doanh nghiệp địa phương có thể sản xuất, giao dịch và xuất khẩu kim cương được nuôi trong phòng thí nghiệm với uy tín quốc tế.

Nhờ đó, Dubai đang trở thành trung tâm kết nối công nghệ, thương mại và tài chính cho ngành kim cương nhân tạo toàn cầu.

Thị trường kim cương Dubai là nơi giao dịch và xuất khẩu kim cương nhân tạo, kết hợp công nghệ hiện đại và thương mại toàn cầu. Ảnh: CNN

Thế hệ tiêu dùng trẻ hiện nay quan tâm đến vấn đề đạo đức và tác động môi trường của ngành khai thác kim cương truyền thống.

Vì vậy, những viên kim cương nhân tạo trở thành lựa chọn hoàn hảo: vừa sang trọng, tinh tế, vừa thân thiện với môi trường, đồng thời giá thành thấp hơn 80% so với kim cương khai thác tự nhiên.

Paul Zimnisky, nhà phân tích ngành kim cương tại Mỹ, nhận định: “Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang thống trị sản xuất LGD nhưng Dubai có lợi thế thương mại và thị trường nội địa, đủ sức cạnh tranh và mở rộng”.

Ahmed Bin Sulayem, CEO của DMCC, nhấn mạnh: “LGD không chỉ là kim cương mà là sự giao thoa giữa công nghệ và thương mại. Dubai đang xây dựng nền tảng cho một ngành công nghiệp bền vững, nơi giá trị cuối cùng nằm ở sản phẩm, không chỉ là đá quý mà còn là nghệ thuật và thương hiệu”.

Tương lai xán lạn như kim cương

Theo DMCC, tổng giá trị giao dịch kim cương thô và kim cương đã cắt gọt tại Dubai trong năm 2023 đạt 38,3 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11%/năm trong 5 năm qua.

Riêng kim cương đã cắt gọt tăng mạnh 32%, đạt 16,9 tỷ USD, củng cố vị thế của UAE như trung tâm giao dịch kim cương thô và thành phẩm hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, kim cương nhân tạo (lab-grown) cũng chứng kiến mức tăng 10% so với cùng kỳ, với tổng giá trị giao dịch lên tới 1,6 tỷ USD, cho thấy tiềm năng bùng nổ của thị trường kim cương công nghệ cao tại Dubai.

Ngày càng nhiều công ty tại UAE như Eviqe Diamonds, Etika, Eayni đang bước chân vào thị trường kim cương nhân tạo, nối tiếp con đường mà 2DOT4 Diamonds đã mở ra.

Từ một quốc gia sa mạc không mỏ kim cương, Dubai giờ đây đang vươn mình trở thành thủ phủ kim cương nhân tạo của Trung Đông, dùng công nghệ biến những viên hạt nhỏ xíu thành những món trang sức tinh xảo, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn.

Các chuyên gia dự báo, khi nguồn cung ổn định và nhu cầu từ các cặp đôi, người tiêu dùng sang trọng tăng cao thì thị trường kim cương nhân tạo sẽ bùng nổ mạnh mẽ, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho ngành trang sức và công nghệ xa xỉ tại Trung Đông.

Theo CNN, Arabian Business, CNA