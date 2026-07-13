Đêm diễn Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TPHCM) có quy mô 2.000 khán giả.

Tác phẩm thuộc thể loại nghệ thuật biểu diễn đương đại kết hợp xiếc, âm nhạc, múa, hợp xướng, nghệ thuật thị giác và công nghệ trình diễn; do đạo diễn Kiki Trần thực hiện, nhạc sĩ Việt Anh đảm nhiệm phần âm nhạc và đồng sáng tạo nội dung.

Vở Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ lấy cảm hứng từ truyện Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, xoay quanh Dế Mèn (Thanh Duy) và nhiều loài côn trùng sống tại một cánh đồng thanh bình.

Tác phẩm được dàn dựng hoành tráng, bắt mắt.

Cảm thấy cuộc sống quá yên bình, lặp lại một cách nhàm chán, Dế Mèn rủ Dế Choắt (Quan Phúc Toàn) đến khám phá thành phố của loài người. Tại đây, họ tiếp xúc với thế giới mới đầy màu sắc, gặp gỡ những người bạn mới như ca sĩ Xén Tóc (Đặng Nam Anh).

Sau cuộc đụng độ Nhện Chúa (Phương Vy) và biết bà từng bại trận trước Chim Ác (Hồ Hoàng Ngọc), Dế Mèn bị thôi thúc bởi suy nghĩ khiêu chiến Chim Ác như một cách chinh phục đỉnh cao của đời mình.

Sự bồng bột, hiếu thắng khiến Dế Mèn mắc một sai lầm không thể sửa chữa. Cậu chẳng những không đạt được mục đích mà còn đánh mất điều quý giá nhất đối với mình, mang theo sự hối hận đến khi trở thành một cụ Dế Già (Chinh Ba).

"Chú Dế yêu đời" - Thanh Duy

Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ hấp dẫn, lôi cuốn và gãy gọn với hình thức chính là nhạc kịch kết hợp xiếc và màn hình LED. Gây ấn tượng nhất tác phẩm là phần âm nhạc do nhạc sĩ Việt Anh đảm nhận.

Vở diễn chia thành 3 chương với 12 bài hát đều do nhạc sĩ Chưa bao giờ sáng tác, sản xuất âm nhạc. Mỗi nhân vật sẽ xuất hiện với 1 bài hát riêng tự giới thiệu bản thân thay vì dùng lời dẫn chuyện như: Chú Dế yêu đời - Dế Mèn, Ước mơ như cánh chim - Dế Choắt, Những khu rừng im tiếng - Xén Tóc, Nữ hoàng bi ca - Nhện Chúa và Đừng bước qua - Chim Ác.

Âm nhạc đa dạng từ nhạc kịch, rock, pop ballad đến những bài hợp xướng được sử dụng trong các cảnh đồng diễn hoành tráng. Tất cả ca sĩ được yêu cầu hát live 100% xuyên suốt tác phẩm.

Trong đêm công diễn, ca sĩ Thanh Duy tỏa sáng. Anh liên tục hát, diễn trong 1 tiếng rưỡi mà không hụt hơi, đuối sức; cũng là ca sĩ phải hát nhiều bài nhất trong vở.

Lần hiếm hoi, ca sĩ Thanh Duy khoe khả năng diễn xuất đa dạng.

Ngoài thực lực hát live đã được khẳng định trong nhiều năm làm nghề, Thanh Duy còn gây ấn tượng bởi diễn xuất, từ chú dế mèn tinh nghịch, trong sáng đến những khoảnh khắc lắng đọng khi mất đi bạn thân.

Ca sĩ Phương Vy cũng trở thành tâm điểm với tạo hình quyến rũ cùng ca khúc cao trào, kịch tính. Đáng tiếc, nhân vật Nhện Chúa - sáng tạo ê-kíp Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ - xuất hiện quá chóng vánh.

Việc Nhện Chúa từng bại trận trước Chim Ác và nhận ra các Nhện Con mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống ví như lời cảnh báo đến Dế Mèn với tư cách người đi trước. Tuy nhiên, Dế Mèn đã không nhận ra điều này, vẫn tiếp tục khiêu chiến Chim Ác và nhận lấy kết cục buồn.

Tạo hình của Nhện Chúa (Phương Vy) và Chim Ác (Hồ Hoàng Ngọc).

Dù thông điệp khá rõ nhưng với thời lượng ngắn ngủi, nhân vật này chỉ kịp tự kể lại câu chuyện của mình trong vài câu thoại, chưa được đào sâu khai thác cũng như không có nhiều liên kết với đường dây cốt truyện chính.

Diễn xuất đáng yêu và miếng hài của Quan Phúc Toàn, giọng hát khỏe khoắn của Đặng Nam Anh và màu giọng trầm của mezzo Hồ Hoàng Ngọc (soloist của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM) đều là những mảnh ghép không thể thiếu của vở diễn. Phần thể hiện của nghệ sĩ Chinh Ba trong vai Dế Già chỉ tròn vai, chưa có đất diễn để tỏa sáng.

Một cảnh gây xúc động ở cuối vở diễn là sau những biến cố, Dế Mèn trở về cánh đồng mà cậu từng chê nhàm chán. Tất cả côn trùng đều chào đón Dế Mèn một cách yêu thương, bao dung thay vì trách móc, xua đuổi.

"Nữ hoàng bi ca" - Phương Vy

Mi Lê