Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét với 6 bị can, trong đó có chủ tịch công ty này.