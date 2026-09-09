Những tác hại khi để ô tô ngoài trời mưa

Gỉ sét, ăn mòn các chi tiết kim loại

Nước mưa có tính axit sẽ làm tan lớp oxit bảo vệ tự nhiên trên bề mặt kim loại, khiến các chi tiết như gầm xe, ốc vít, bulong, hệ thống xích, khớp nối dễ bị gỉ sét theo thời gian. Đây là một trong những tác hại nghiêm trọng nhất vì gỉ sét không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn làm giảm độ bền kết cấu của xe.

Để ô tô ngoài trời mưa lâu ngày chắc chắn sẽ tiềm ẩn nhiều tác hại.

Giảm hiệu quả phanh, phát sinh tiếng kêu rít

Nước mưa có thể cuốn trôi lớp dầu mỡ bôi trơn tại các chi tiết truyền động và hệ thống phanh, dẫn đến hiện tượng kêu rít khi phanh hoặc bó phanh khi vận hành. Nếu xe nằm im ngoài trời mưa quá lâu mà không được sử dụng, lớp gỉ sét bám vào các chi tiết phanh còn có thể dày hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn khi cần phanh gấp.

Ẩm mốc, hôi nội thất

Hơi ẩm từ nước mưa dễ dàng len lỏi vào cabin qua các khe hở nhỏ, khiến bề mặt nỉ, da hoặc các chi tiết điện tử bên trong xe bị ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Về lâu dài, tình trạng này không chỉ gây mùi hôi khó chịu mà còn ảnh hưởng đến giá trị xe khi cần bán lại.

Nguy cơ nước tràn vào cabin qua các hệ thống dẫn nước

Nhiều người ít để ý rằng đèn xe, gioăng cửa và ống dẫn nước cửa sổ trời hay hốc điều hòa đều là những vị trí có nguy cơ để nước mưa xâm nhập vào bên trong. Gioăng cao su bị lão hóa, nứt vỡ hoặc ống dẫn nước bị tắc bởi lá cây, bụi bẩn có thể khiến nước tràn ngược vào cabin hoặc làm hỏng bóng đèn, cụm đèn.

Rủi ro va đập, trầy xước do vật rơi trong mưa gió

Khi mưa lớn kèm gió mạnh, xe đỗ ngoài trời có nguy cơ bị cành cây gãy, vật cứng hoặc mái tôn rơi trúng, gây móp méo, trầy xước bề mặt sơn hoặc thậm chí vỡ kính. Đây là những hư hại vừa tốn kém sửa chữa vừa mất nhiều thời gian xử lý.