Mùa mưa bão thường đi kèm những trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, gây không ít khó khăn cho người lái ô tô. Việc điều khiển xe qua vùng ngập không chỉ tiềm ẩn nguy cơ va chạm mà còn có thể dẫn đến những hư hỏng nghiêm trọng như thủy kích động cơ, chập hệ thống điện hay ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận hành của xe.

Những cơn mưa lớn bất chợt vào mùa mưa bão có thể khiến cánh tài xế đối mặt với nhiều rủi ro trên đường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để hạn chế rủi ro khi lưu thông và bảo vệ "xế cưng" khỏi những hư hỏng, người lái cần nắm vững một số nguyên tắc xử lý khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn, đường ngập dưới đây:

Giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tránh phanh gấp

Trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế và quãng đường phanh dài hơn bình thường. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước lớn hơn so với khi đường khô ráo để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ.

Người lái cũng nên tránh đánh lái hoặc phanh gấp, bởi điều này có thể khiến xe mất độ bám, trượt bánh hoặc văng đuôi, đặc biệt ở những đoạn đường nhiều nước. Bên cạnh đó, hãy bật gạt mưa và đèn chiếu gần ngay khi mưa làm giảm tầm nhìn, đồng thời tập trung quan sát biển báo, vạch kẻ đường và các phương tiện xung quanh.

Nếu mưa quá lớn khiến gần như không thể quan sát phía trước, tài xế nên tìm vị trí an toàn để dừng xe chờ thời tiết ổn định rồi mới tiếp tục hành trình.

Quan sát kỹ trước khi cho xe lội nước

Trước khi đi qua đoạn đường ngập, hãy giảm tốc độ hoặc dừng hẳn xe để quan sát tình hình. Có thể căn cứ vào các phương tiện đi trước có kích thước và khoảng sáng gầm tương đương để ước lượng độ sâu mực nước.

Nếu quan sát thấy nước ngập quá nửa bánh xe hoặc cao hơn trục bánh, tài xế không nên cố đi tiếp bởi nguy cơ nước tràn vào khoang động cơ, gây thủy kích hoặc hư hỏng hệ thống điện là rất lớn.

Chạy số thấp, giữ đều chân ga và tắt điều hòa

Khi đã xác định có thể đi qua vùng ngập, hãy chuyển về số thấp (hoặc chế độ số tay với xe số tự động), giữ đều chân ga và di chuyển chậm với tốc độ ổn định. Việc tăng hoặc giảm ga đột ngột hoặc dừng giữa vùng ngập có thể khiến nước lọt vào ống xả hoặc khoang động cơ.

Trong lúc lội nước, nên tạm thời tắt điều hòa để giảm tải cho động cơ, nhất là với những mẫu xe có dung tích nhỏ. Đồng thời, hạn chế mở cửa xe nếu không thật sự cần thiết để tránh nước tràn vào khoang nội thất.

Không chạy song song với xe khác khi đi qua vùng ngập

Khi lưu thông qua vùng ngập, không nên chạy quá sát hoặc song song với xe bên cạnh. Sóng nước do các phương tiện tạo ra có thể làm nước dâng cao hơn, ảnh hưởng đến xe của mình cũng như các phương tiện khác, đặc biệt là xe máy.

Ngoài ra, cần hạn chế vượt xe hoặc đi quá gần xe chạy ngược chiều. Nước bắn lên kính chắn gió có thể khiến người lái mất tầm nhìn trong vài giây - khoảng thời gian đủ để xảy ra va chạm.

Tay biên của một chiếc xe bị thuỷ kích do tài xế cố đi vào vùng ngập. Ảnh: Hoàng Hiệp

Kiểm tra xe sau khi ra khỏi vùng ngập

Sau khi vượt qua đoạn đường ngập, nên dừng xe ở nơi an toàn để kiểm tra sơ bộ. Hãy loại bỏ rác hoặc cành cây mắc dưới gầm xe, đồng thời kiểm tra xem nước có lọt vào khoang lái hay không để xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến các chi tiết điện và nội thất.

Đặc biệt, nếu xe chết máy khi đang đi qua vùng ngập, tuyệt đối không cố khởi động lại. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng thủy kích, có thể khiến tay biên cong, gãy, thậm chí vỡ lốc máy với chi phí sửa chữa rất lớn. Trong tình huống này, cách xử lý an toàn nhất là gọi cứu hộ đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra.

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