Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo đề xuất đầu tư trường liên cấp tiểu học - THCS tại 5 xã biên giới Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận An, Thuận Hạnh và Đắk Wil.

Theo báo cáo, cả 5 xã này đều có điều kiện khó khăn, địa hình hiểm trở, có biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Trong đó 3 xã Quảng Trực, Tuy Đức và Đắk Wil có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số từ 42-59%.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đề xuất xây dựng 5 trường liên cấp tiểu học và THCS tại 5 xã biên giới. Tổng kinh phí đầu tư cho 5 trường học dự kiến gần 1.000 tỷ đồng.

Học sinh ở xã biên giới Đắk Wil (Lâm Đồng). Ảnh: Hải Dương

Có 2 trường ở xã Thuận Hạnh và Thuận An sẽ khởi công xây dựng ngay trong năm 2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026. 3 trường còn lại sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2025-2027.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc xây trường tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, cần phải triển khai “thần tốc, táo bạo” theo chỉ đạo của Thủ tướng. Chủ trương xây dựng 5 trường liên cấp vùng biên giới sẽ góp phần nâng cao dân trí, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội và củng cố an ninh biên giới. Đây không chỉ là dự án giáo dục, mà còn là bước đi chiến lược để phát triển vùng biên giới vững mạnh.

"Hiện, các đơn vị đã xây dựng kịch bản, phân công rõ nhiệm vụ, bảo đảm dự án hoàn thành trước 30/8/2026 để kịp đón học sinh vào năm học 2026–2027", ông Lê Trọng Yên nói.

Ông Trần Văn Vượng - Trưởng phòng Văn hóa xã Thuận An (nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk Mil cũ) nhìn nhận, chủ trương xây trường nội trú thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đến học sinh dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Các em được học tập trong môi trường đầy đủ hơn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục...

Theo ông Vượng, trường nội trú sẽ giúp các em không phải di chuyển xa, giảm gánh nặng về chi phí đi lại và ăn ở cho gia đình. Phụ huynh có thể yên tâm làm kinh tế, không phải lo lắng nhiều về việc đưa đón con cái. Mặt khác, góp phần thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các vùng miền, các dân tộc.

Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil cho biết, địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Thái, Mường, Dao, Tày, Nùng, Ê Đê, M'nông... Tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở vật chất, chỗ ở, điều kiện học tập còn thiếu thốn, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số.

"Chủ trương xây trường liên cấp là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo quyền học tập bình đẳng cho học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới, tạo điều kiện cho các em được học tập ổn định, có nơi ăn, ở, rèn luyện kỹ năng sống, hoà nhập cộng đồng. Cùng với đó, các em được nâng cao trình độ dân trí, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, giữ gìn an ninh quốc phòng", ông Tám cho hay.