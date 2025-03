Ngoài đại tiệc âm nhạc hoành tráng, sự kiện còn mang tới nhiều trải nghiệm giải trí, văn hóa, ẩm thực đặc sắc, đưa Vinhomes Royal Island tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch miền Bắc.

Hành trình "đu idol" đầy cảm xúc

Từ Hà Nội, chuyến tàu đặc biệt mang tên B.I Special đã đưa đông đảo người hâm mộ B.I đến với đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Không khó để bắt gặp những nhóm fan diện trang phục sành điệu, mang theo lightstick và băng rôn cổ vũ. Háo hức là tâm trạng chung khi nhiều câu chuyện về thần tượng được chia sẻ đi cùng với đó là những dự đoán về tiết mục, sân khấu tối nay của Road to 8WONDER - The Next Icon.

Chuyến tàu B.I Special chạy từ ga Hà Nội - Hải Phòng

“Năm ngoái, chúng mình đã có kỷ niệm khó quên với idol Xiumin, năm nay lại được gặp B.I, chắc chắn Road to 8WONDER sẽ còn hoành tráng và ấn tượng hơn nữa”, Minh Anh (20 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Tại tâm điểm sự kiện - Vinhomes Royal Island, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn bạn trẻ đã xếp hàng chật kín trước khu vực check-in trên Phố đi bộ Công viên Vũ Yên. Ngay sau khi đổi vé điện tử sang vòng tay để bước vào khuôn viên sự kiện, fan âm nhạc không khỏi “ồ, à” trước những banner, photobooth trang trí độc đáo, những mô hình idol khổng lồ, bảng đèn LED lấp lánh.

Không gian lễ hội đầy màu sắc cộng hưởng với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp, khung cảnh hoàn mỹ của Vinhomes Royal Island mang lại nhiều cảm xúc cho những tâm hồn “đu idol” đồng điệu.

Trải nghiệm bên lề siêu chất

Đến đầu giờ chiều, khu vực Phố đi bộ Công viên Vũ Yên càng trở nên đông đúc, náo nhiệt. Dòng du khách tiếp thêm cảm hứng cho dàn DJ “quẩy” những set nhạc sôi động. Các fan K-pop nhanh chóng hòa mình vào sân chơi chất riêng K-pop Random Dance. Sân khấu đường phố đầy ngẫu hứng này mang tới những giai điệu bắt tai, gắn kết các bạn trẻ yêu âm nhạc Hàn Quốc qua những màn vũ đạo uyển chuyển.

Chuỗi hoạt động bên lề Road to 8WONDER khiến fan K-pop và du khách không thể bỏ lỡ còn phải kể tới trải nghiệm “đường đua công thức 1” - Gokart. Các tín đồ của tốc độ được thử thách kỹ năng bằng các khúc cua gắt, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng.

Gây chú ý không kém với du khách còn có khu vực lái thử xe điện VinFast. Ngoài biết thêm thông tin về những chiếc xe xanh thương hiệu Việt đang dẫn đầu xu thế, khách thăm quan còn có thể trực tiếp trải nghiệm các tính năng đột phá, từ đó có thêm động lực để ring xế sang về nhà.

Xuất hiện tại không gian bên lề sự kiện Road to 8WONDER, các gian hàng Techcombank mang đến loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho khách hàng. Đông đảo bạn trẻ đã được trải nghiệm các giải pháp tài chính thông minh, đồng thời nhận ngay về nhiều phần quà độc quyền như gấu bông, túi tote thời trang hay những chiếc ô cá tính.

Trước khi bước vào sân khấu chính, đông du khách đã dừng chân tại khu vực ẩm thực. Hơn 200 nhà hàng, quán ăn cung cấp thực đơn đa dạng, giúp các tín đồ âm nhạc nạp năng lượng trước khi quẩy hết mình cùng idol.

Dàn sao đã sẵn sàng “đốt cháy” sân khấu

Chưa đến giờ khai màn Road to 8WONDER, song nhiều bạn trẻ đã đổ về sân khấu chính tại Quảng trường Hoàng Gia châu Âu, theo dõi màn tổng duyệt, hóng idol trong những khoảnh khắc bình dị. Đáp lại fan, dàn sao Việt xuất hiện với thần thái rạng rỡ, visual đỉnh cao, liên tục tương tác cùng ekip để mang tới màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Quang Hùng MasterD xuất hiện bảnh bao, chuẩn bị màn trình diễn những ca khúc hit

Rhyder vẫn giữ phong cách trẻ trung, cầu toàn trong từng phần trình diễn cùng vũ đoàn

“Bóng hồng” Marzuz - Trần My Anh cá tính, đầy năng lượng

Trước đó vào ngày 14/3, nam rapper, producer tài năng từng là thủ lĩnh của nhóm iKON - B.I đã có mặt tại sân bay Nội Bài trong sự chào đón của hàng trăm người hâm mộ. Đây là lần thứ 3 B.I đến Việt Nam biểu diễn kể từ năm 2017, 2018. Nhiều fan cho biết đã ngóng đợi khoảnh khắc được gặp Idol từ lâu.

“Chúng mình quyết định bay từ TP.HCM ra đây từ hôm qua để kịp đón B.I tại sân bay. Đây là show diễn cuối của B.I trong năm 2025 trước khi nhập ngũ nên chúng mình ngóng chờ từng ngày để được xem thần tượng biểu diễn”, Thu Thảo (22 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn chia sẻ.

Ngay khi tới Hà Nội, nam rapper đã nhanh chóng di chuyển tới Thành phố Đảo Hoàng Gia, Hải Phòng mang theo những bản hit hứa hẹn “đốt cháy” sân khấu Road to 8WONDER.

Tròn 1 năm chính thức ra mắt, tối ngày 15/3, “Đảo tỷ phú” Vinhomes Royal Island Vũ Yên được “dự báo” sẽ thêm một lần tỏa sáng với đại tiệc âm nhạc nhạc đỉnh cao, thiết lập những kỷ lục mới về số lượng du khách, khẳng định vị thế thần tốc của điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu thành phố Cảng nói riêng và toàn miền Bắc nói chung.

Đại nhạc hội Road to 8WONDER lần đầu tiên diễn ra tại TP. Hải Phòng, do tập đoàn Vingroup tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương: Masterise Homes; Nhà tài trợ Vàng: Ngân hàng Techcombank, Xanh SM; đơn vị bảo trợ truyền thông: Chuyện của Hà Nội. - Thời gian: 15/3/2025 - Địa điểm: Quảng trường Hoàng Gia châu Âu, Vinhomes Royal Island - Vũ Yên, TP Hải Phòng

Thế Định