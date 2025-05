XEM CLIP:

Tình huống trên được PV VietNamNet ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) từ sau ngày 17/5. Thời điểm này, toàn bộ đường bay nội địa của hãng hàng không Vietnam Airlines chuyển đổi từ ga T1 sang ga T3.

Ngoài lý do chưa nắm thông tin chuyển đổi hãng bay qua nhà ga T3, chưa quen đường thì nhiều hành khách đến ga T1 rồi mới được nhân viên thông báo chuyến bay khởi hành từ ga mới.

Bà Nga (áo vàng) bức xúc vì khi vào ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất mới được thông báo chuyến bay khởi hành tại ga T3. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bà Nga (hành khách) đứng giữa nhà ga T1 vào chiều 23/5 bức xúc gọi cho người thân: "Họ nói nhà ga T3 cách đây mấy cây số, con quay xe lại chở mẹ qua đấy chứ không trễ chuyến bay mất".

Nữ hành khách cho biết đã mua vé của Vietnam Airlines đi sân bay Nội Bài (Hà Nội) nhưng không hề được thông báo làm thủ tục check-in ở nhà ga T3.

Trong khi đó, nhìn thông tin vé máy bay từ TPHCM đi Nha Trang trên điện thoại, ông Trần Thanh Sơn (quê Khánh Hòa) cho biết vé hiển thị check-in ở nhà ga T1 nhưng khi vào quầy làm thủ tục thì bảo phải sang nhà ga T3. ''Tôi hỏi thì không ai nói gì thêm nên đành ôm bực tức'', ông Sơn nói.

Vé máy bay hiển thị khởi hành ở ga T1 nhưng khi vợ chồng ông Sơn đến sân bay mới tá hỏa nhận thông báo phải check-in tại ga T3. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông Sơn), hai vợ chồng đã ra sân bay sớm hơn 2 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

"Chúng tôi vào check-in, họ chỉ nói là đi nhanh ra đón taxi qua ga T3 làm thủ tục kẻo trễ chuyến bay. Tôi hỏi taxi để qua ga T3 thì được báo giá 180.000 đồng mỗi người, rất tốn kém. Do đó, tôi chọn cách chờ đợi xe buýt", bà Thuỷ cho hay.

Nữ hành khách cho biết khi ra khu vực cột B18 chờ xe buýt đã thấy nhiều người chung ''số phận''. Bà cho rằng khi thay đổi nhà ga khởi hành, hãng hàng không phải có trách nhiệm thông báo cho khách biết.

Tại ga T1, ngoài thông báo di dời hoạt động sang ga T3, các quầy thủ tục của Vietnam Airlines cũng 'đóng băng'. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo quan sát của PV VietNamNet, tại các cổng D1, D2, D3 tại nhà ga T1 của sân bay Tân Sơn Nhất đều có thông báo về việc di dời hoạt động của Vietnam Airlines sang nhà ga T3 từ ngày 17/5.

Hiện tại, ga T1 là nơi đón khách đi các chuyến bay của VietJet Air, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines, Bamboo Airways và các chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72 mang số hiệu Vietnam Airlines (VN) đối với các đường bay Côn Đảo (VCS), Cà Mau (CAH) và Rạch Giá (VKG).

Một nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, từ ngày 17/5 đến nay, nhiều hành khách đến hỏi đường đến nhà ga T3 và nêu các lý do. Phía nhân viên an ninh phải thường xuyên kiểm tra vé và hướng dẫn lộ trình, giúp hành khách đi lại thuận lợi qua nhà ga T3, tránh bị chậm trễ chuyến bay.

Theo đó, hành khách cận giờ bay sẽ được hướng dẫn đi lại bằng taxi hoặc xe công nghệ. Nếu khách còn dư nhiều thời gian sẽ được hướng dẫn qua cột B18 để chờ xe buýt trung chuyển miễn phí.

Hành khách chờ lên xe buýt trung chuyển sang ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho biết, trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào khai thác ga T3, Cục đã nhận diện những vấn đề liên quan đến phục vụ hành khách khi chuyển từ ga T1 sang ga T3, đồng thời có nhiều văn bản yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hãng phải chủ động thông tin, hướng dẫn hành khách.

Cục hàng không Việt Nam cũng yêu cầu bố trí đủ phương tiện trung chuyển giữa 2 nhà ga và yêu cầu các hãng hàng không có chính sách hỗ trợ cho hành khách bị ảnh hưởng hành trình.