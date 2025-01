Trong tập 9 phim Đi về miền có nắng lên sóng tối 16/1, Ánh Dương (Hoàng Khánh Ly) tâm sự với Phong (Bình An) về việc tình cũ tự nhiên quay lại đòi con mà cô không thể hiểu lý do là gì. Ngay lập tức Phong cảnh báo Dương: "Vì bất cứ lý do gì cô cũng phải cẩn thận anh ta". Khi Dương cảm ơn, Phong nói không cần, bởi anh đi theo không phải để giải quyết rắc rối cho cô mà muốn nói tiếp câu chuyện ở công ty.

Thấy đoạn clip Phong cùng mẹ con Ánh Dương chơi đùa vui vẻ, bà Hà nổi cơn tam bành. Bà trách Vân (Yên Đan) dù xinh đẹp nhưng không biết sĩ diện mà đi theo cha con Phong. Bất chấp lời giải thích của con gái, mẹ cô muốn đưa con gái về Sài Gòn ngay. Trong lúc giằng co, mẹ Vân bị đẩy ngã xuống giường. Tất nhiên Vân không đồng ý theo mẹ về Sài Gòn mà quyết định lên đồ sang chảnh đến tận công ty của Phong để tìm gặp Ánh Dương để dằn mặt nữ thư ký chủ tịch.

Vân sẽ làm gì với Dương? Diễn biến chi tiết Đi về miền có nắng tập 8 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Quỳnh An