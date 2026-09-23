Thị trường hàng xa xỉ đang chứng kiến sự chuyển biến rõ nét trong hành vi tiêu dùng. Sản phẩm vẫn là trung tâm, song chất lượng dịch vụ, khả năng cá nhân hóa cùng trải nghiệm thực tế tại cửa hàng đang tác động trực tiếp đến quyết định chi tiêu.

Báo cáo năm 2025 của Bluebell Group khảo sát 1.500 người tiêu dùng có thu nhập cao tại châu Á cho thấy nhóm khách hàng này tiếp cận hàng xa xỉ thận trọng hơn, ưu tiên giá trị dài hạn. Bên cạnh chất lượng chế tác, trải nghiệm tại điểm bán đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng sự gắn kết và lòng trung thành.

Sự thay đổi này thể hiện rõ trong ngành kim hoàn. Khách hàng vẫn tìm hiểu nguồn gốc, thông số kỹ thuật hay chứng thư giám định. Nhưng họ cũng muốn biết vì sao thiết kế đó phù hợp với cá tính, đáp ứng hoàn cảnh sử dụng và mang dấu ấn gì sau khi rời cửa hàng.

Không gian bán lẻ là điểm chạm giúp khách hàng cảm nhận trọn vẹn giá trị thương hiệu trang sức cao cấp

Điểm bán không chỉ là nơi giao dịch

Với các món đồ giá trị cao, cửa hàng vật lý giữ vai trò khó thay thế. Đây là nơi người mua quan sát độ lửa viên đá, ướm thử tỷ lệ lên tay và lắng nghe tư vấn chuyên môn trước khi đưa ra quyết định.

Dù vậy, chức năng của showroom đang được định nghĩa lại. Thay vì xếp kín sản phẩm lên kệ kính, một số thương hiệu chuyển sang mô hình boutique với danh mục tuyển chọn, kiến trúc giàu dụng ý và quy trình tư vấn mang tính cá nhân hóa.

Tại đây, chuyên viên tư vấn không chỉ báo giá hay thông số kỹ thuật. Họ đồng hành cùng khách hàng phân tích sự khác biệt giữa các lựa chọn, cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và ngân sách.

Điều này đặc biệt cần thiết khi thị trường đồng thời hiện diện cả kim cương tự nhiên lẫn kim cương nuôi cấy (LAB-grown diamond). Hai dòng đá sở hữu nguồn gốc, định mức chi phí và giá trị đầu tư khác biệt. Việc cung cấp thông tin minh bạch giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân.

Danh mục trang sức được chọn lọc kỹ lưỡng, giúp người mua dễ dàng tìm hiểu từng thiết kế.

DIA thử nghiệm mô hình boutique experience

Nắm bắt xu hướng này, DIA Diamond Jewelry là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng mô hình boutique experience trong phân khúc trang sức kim cương tại Việt Nam.

Không gói gọn trong các dòng nhẫn cưới hay cầu hôn truyền thống, DIA mở rộng dải sản phẩm phục vụ nhiều cột mốc cá nhân: một đợt thăng tiến, sinh nhật tuổi 30, khởi đầu công việc mới hay mục tiêu tài chính vừa hoàn thành.

Tại showroom mới trên phố Xã Đàn (Hà Nội), khu vực trưng bày được thiết kế theo cảm hứng gallery nghệ thuật. Thay vì phân loại sản phẩm đơn thuần theo kích thước hay mức giá, cách bài trí định hướng sự chú ý của khách hàng vào câu chuyện, tính ứng dụng và độ tinh xảo của thiết kế.

Đáng chú ý, DIA giới thiệu cả kim cương tự nhiên và kim cương LAB. Thương hiệu không đặt hai dòng sản phẩm vào thế so sánh hơn - kém, mà căn cứ vào nhu cầu và ngân sách của từng cá nhân. Người đề cao tính độc bản, giá trị vĩnh cửu có thể lựa chọn kim cương tự nhiên; trong khi khách hàng yêu thích viên chủ lớn, thiết kế thời thượng với mức giá dễ tiếp cận có thêm lựa chọn từ kim cương LAB.

Quy trình tư vấn xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, sở thích và năng lực tài chính của từng cá nhân khách hàng.

Đưa câu chuyện khách hàng vào không gian bán lẻ

Điểm nhấn khác biệt tại không gian DIA Xã Đàn là khu vực "Wall of Moment" - nơi lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ cùng khách hàng.

Trải nghiệm mua sắm không kết thúc sau bước thanh toán. "Wall of Moment" giúp ghi lại lý do phía sau mỗi món trang sức: một lời cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới, dấu ấn mua căn nhà đầu tiên hay đơn giản là món quà người phụ nữ tự thưởng cho chính mình. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ lời kể của thương hiệu sang ý nghĩa thực tế của sản phẩm đối với chủ nhân.

Bên cạnh đó, dịch vụ cá nhân hóa hộp đựng trang sức bằng charm cho phép khách hàng trực tiếp tham gia hoàn thiện món đồ. Từ khâu chọn giác cắt kim cương, kiểu chấu giữ viên chủ cho đến chi tiết trang trí hộp, mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian boutique còn mở ra cơ hội kết nối cộng đồng. Trong dịp khai trương vừa qua, showroom Xã Đàn trở thành điểm hẹn để khách hàng trực tiếp thử trang sức, tương tác và chia sẻ cảm nhận.

Sự kiện khai trương biến không gian boutique thành điểm kết nối, tương tác giữa thương hiệu và khách hàng.

(Nguồn: DIA Diamond Jewelry)