Lời tòa soạn Cuộc sống cá nhân, sự lãng mạn, những vụ bê bối và xu hướng do các hoàng gia tạo ra luôn thu hút công chúng. Mặc dù hầu hết mọi người khó có thể sở hữu những món trang sức đặc biệt mà các thành viên hoàng gia từng đeo nhưng chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự quý hiếm của chúng. Một số món trang sức nổi tiếng được truyền lại qua nhiều thế hệ trong khi những món khác được mua trong thời hiện đại. Dù bằng cách nào, chúng đều có một câu chuyện thú vị để kể.

Bài 1: Lịch sử và lời nguyền của những trang sức hoàng gia nổi tiếng thế giới

Vương miện hình tròn phương Đông

Ảnh: queenvictoriaroses.co.uk

Đây là một trong những món trang sức cổ nhất trong bộ sưu tập của Hoàng gia Anh. Vương miện được chế tác cho Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901), gắn 2.600 viên kim cương và đá opal.

Các viên đá opal trên vương miện sau này đã bị Vương hậu Alexandra đổi thành hồng ngọc Myanmar vì cho rằng đá opal mang tới những điều không may.

Viên kim cương Orlov

Kim cương Orlov. Ảnh: Wikimedia

Viên kim cương Orlov là một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới vì nguồn gốc, kích cỡ và mối liên hệ lịch sử với Hoàng gia Nga. Hiện viên kim cương này là một phần của di sản quốc gia nổi bật của Nga.

Món trang sức quý giá có mối quan hệ lịch sử với Catherine Đại đế, nữ hoàng trị vì lâu nhất trong lịch sử của chế độ Sa hoàng Nga (34 năm, từ năm 1762 - 1796) và là một trong những biểu tượng dễ nhận thấy nhất của thời đại Romanov. Có nhiều thông tin cho rằng viên kim cương này là quà của người tình cũ của nữ hoàng - Bá tước Grigory Orlov. Ông Orlov được cho đã mua viên kim cương này để tặng Nữ hoàng nhằm khôi phục tình cảm và sau đó nó được gắn lên quyền trượng Hoàng gia Nga.

Trâm cài của không quân thuộc Hải quân Hoàng gia Anh

Ghim cài áo đặc biệt (ảnh nhỏ góc trái phía dưới) của Công nương Kate. Ảnh: whatkatewore.com

Theo tờ Marie Claire, hồi tháng 9/2023, Công nương Anh Kate Middleton đã tới thăm trạm không quân thuộc Hải quân Yeovilton cùng với một chiếc trâm cài hình đôi cánh nhỏ.

Mùa hè năm đó, Vua Charles III đã bổ nhiệm bà là tư lệnh danh dự của lực lượng không quân thuộc Hải quân Anh. Công nương Kate cũng tham dự Lễ tưởng niệm cuối tuần năm 2023 với chiếc trâm cài nói trên.

Nhẫn đính hôn của Grace Kelly

Nhẫn đính hôn của nữ hoàng điện ảnh Mỹ Grace Kelly. Ảnh: Shutterstock

Vua Monaco Rainier III đã cầu hôn "nữ hoàng điện ảnh Mỹ" Grace Kelly bằng một chiếc nhẫn Cartier đính các viên kim cương và hồng ngọc xen kẽ. Chiếc nhẫn tượng trưng cho màu sắc của quốc kỳ Monaco và được chế tác bằng đá quý từ bộ sưu tập của hoàng gia. Sau đó, Vua Rainier cũng tặng bà Kelly một chiếc nhẫn lớn hơn nhiều, lấy cảm hứng từ chiếc nhẫn mà nữ minh tinh này đeo trong một bộ phim.

Nhẫn đính hôn của công chúa Eugenie

Nhẫn đính hôn của Công chúa Eugenie. Ảnh: The Natural Sapphire Company

Jack Brooksbank, một giám đốc tiếp thị người Anh đã chọn một viên saphhire padparadscha cực kỳ quý hiếm làm viên đá trung tâm cho chiếc nhẫn đính hôn của Công chúa Eugenie, cháu gái của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Có một điểm thú vị là việc chọn viên đá quý này thể hiện sự tôn kính đối với truyền thống hoàng gia vì nó rất giống chiếc nhẫn đính hôn mà cha cô - Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, con trai thứ 3 của cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng cho mẹ cô là Nữ Công tước xứ York Sarah Ferguson.