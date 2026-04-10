Ngày 10/4, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công bố triển khai chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh toàn địa bàn, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương này.

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hoá Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, xã sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa cho hơn 7.000 học sinh từ tiểu học đến THPT tại các trường trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao sách cho học sinh.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã phát động mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung” nhằm huy động nguồn lực xã hội, giảm chi phí cho phụ huynh, đồng thời lan tỏa tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Bước đầu, xã đã vận động được 551 triệu đồng cùng 6.262 cuốn sách giáo khoa. Số sách này được đưa vào thư viện trường học, phục vụ 15.171 lượt mượn của 1.254 học sinh.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, cùng với Quyết định số 3588 của Bộ GD-ĐT về bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, xã Hòa Vang có thêm cơ sở để mở rộng mô hình.

Từ đó, địa phương tiếp tục huy động gần 1,5 tỷ đồng để mua bổ sung 74.676 cuốn sách, nâng tổng số sách tại các thư viện trường học lên 91.060 cuốn. Nguồn sách này đủ để phục vụ miễn phí cho toàn bộ học sinh từ tiểu học đến THPT trên địa bàn.

Việc hỗ trợ sách miễn phí cho học sinh giúp phụ huynh giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí.

Để chính sách triển khai hiệu quả, bền vững, UBND xã đề nghị các trường quản lý chặt việc cấp phát, mượn – trả; giáo viên tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn sách; phụ huynh phối hợp nhắc nhở; học sinh có trách nhiệm bảo quản để sử dụng lâu dài cho các thế hệ sau.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, việc triển khai chính sách không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí cho người dân mà còn đưa Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành mục tiêu cung cấp sách giáo khoa miễn phí sớm hơn 4 năm so với yêu cầu.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố luôn ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, đồng thời lưu ý địa phương cần xây dựng quy chuẩn bảo quản, sử dụng sách để mô hình được duy trì lâu dài.