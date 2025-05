Tòa nhà căn hộ Kiều by KITA mặt tiền đường Trần Hưng Đạo

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần phục hồi, kéo theo tâm lý người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên tính pháp lý minh bạch, những dự án có sẵn sổ hồng, vị trí trung tâm và tiềm năng khai thác cao luôn là “đích ngắm” của nhà đầu tư và người mua để ở.

Tìm dự án vững pháp lý: cực trước, sướng sau

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, vướng mắc pháp lý là vướng mắc lớn nhất chiếm đến 70% khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp chủ đầu tư các dự án bất động sản, nhà ở thương mại...

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều nhà đầu tư và người mua ở ngày càng thận trọng, chỉ lựa chọn những dự án có hồ sơ pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tránh rủi ro không đáng có.

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy, các doanh nghiệp bất động sản đang tập trung mở rộng quỹ đất “sạch” về mặt pháp lý, hoàn tất nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự chuẩn bị bài bản và thận trọng trong chiến lược phát triển dự án của các chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư Kiều by KITA, khi thị trường còn nhiều biến động và rủi ro, nhà đầu tư và người mua ở ngày càng có xu hướng kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn bất động sản, chỉ “xuống tiền” cho những dự án thực sự có tiềm năng và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và pháp lý minh bạch. Những dự án như Kiều by KITA với sổ hồng từng căn sẵn sàng bàn giao ngay để khai thác kinh doanh là điểm cộng lớn dành cho giúp khách hàng, đặc biệt là nhà đầu tư, an tâm lựa chọn.

Ngoài yếu tố pháp lý, người mua nhà và nhà đầu tư còn rất quan tâm đến vị trí dự án, nhất là những dự án ngay mặt tiền đường, thuận tiện giao thông và có cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại. Đây cũng chính là tiêu chí giúp tăng tính thanh khoản và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Lợi tối đa với Kiều by KITA

Nằm ở vị trí mặt tiền số 927 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM), Kiều by KITA là dự án căn hộ cao cấp đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường nhờ 3 ưu điểm vượt trội gồm pháp lý hoàn chỉnh, chính sách bán hàng linh hoạt và vị trí đắc địa.

Trong bối cảnh không gian đô thị của TP.HCM ngày càng được mở rộng theo đề án sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, các dự án bất động sản trung tâm càng chiếm lợi thế bởi khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư, du lịch, văn hóa giải trí ngày càng mạnh mẽ. Điều này mở thêm nhiều cơ hội gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai không xa.

Chủ đầu tư Kiều by KITA cho biết đang dành nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn và linh hoạt để tri ân khách hàng mua căn hộ cao cấp Kiều by KITA. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán linh hoạt trong vòng 12 tháng với chiết khấu lên tới 6% và nhận nhà khi thanh toán đủ 35% hoặc thanh toán nhanh để nhận chiết khấu đến 10%, cùng với quyền nhận nhà ở ngay khi thanh toán đạt 95% giá trị hợp đồng.

Kiều by KITA đang có chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người mua

Đối với khách hàng chọn phương án vay, chủ đầu tư khẳng định sẽ hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng, với mức vay tối đa lên tới 70% giá trị căn hộ. Ngoài ra, Kiều by KITA còn dành các ưu đãi thêm cho khách hàng là người Hoa kiều, bác sĩ, người làm việc tại các quận 1, 3, 5 hoặc cư trú tại Hà Nội.

Chủ đầu tư Kiều by KITA còn có chương trình cam kết thuê lại 12 tháng, với mức thuê hấp dẫn, tạo cơ hội sinh lời ngay sau khi nhận nhà với tổng giá thuê 360 triệu đồng cho căn 2 phòng ngủ và 600 triệu đồng cho căn 3 phòng ngủ.

Theo quan sát, từ dự án Kiều by KITA, cư dân có thể di chuyển dễ dàng tới các trung tâm thương mại lớn khu vực trung tâm, tiếp cận nhanh các dịch vụ tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện. Đặc biệt, đây là khu vực phù hợp dành cho giới thương nhân Hoa kiều, bác sĩ, giáo sư đại học và những người yêu thích nhịp sống văn hóa đặc trưng tại khu Chợ Lớn - nơi giao thoa giữa hiện đại và truyền thống.

Những lợi thế về vị trí nói trên càng nâng tầm vị thế và giá trị căn hộ cao cấp Kiều by KITA trong tương lai - điểm sáng trên bản đồ bất động sản cao cấp tại TP.HCM và trên cả vùng siêu đô thị quy mô năng động hơn trong giai đoạn sáp nhập các địa phương trong thời gian tới.

