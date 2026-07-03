Kỳ vọng đánh thức mỏ nước khoáng nóng quý hiếm

Nằm sát Quốc lộ 8A, tuyến đường huyết mạch kết nối lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), Khu du lịch sinh thái nước khoáng Sơn Kim từng được ví như một "mỏ vàng trắng".

Nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm phun lên từ các khe nứt có nhiệt độ bề mặt khoảng 75 độ C, giàu khoáng chất, từng được đánh giá phù hợp cho hoạt động nghỉ dưỡng, ngâm tắm và vật lý trị liệu.

Năm 2000, Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim đầu tư hàng chục tỷ đồng để quy hoạch, xây dựng một quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trị liệu trên diện tích khoảng 10ha. Tổng thể dự án có 2 khu vực nằm hai bên Quốc lộ 8A.

Cảnh đìu hiu, hoang tàn ở khu du lịch khoáng nóng, từng được xem là lợi thế độc nhất của Hà Tĩnh. Ảnh: S.T

Dự án gồm hệ thống nhà hàng, bể bơi ngoài trời, khu tắm khoáng nóng trị liệu cùng nhiều dịch vụ giải trí...

Những ngôi nhà sàn gỗ biệt lập cũng hư hại theo năm tháng. Ảnh: S.T

Bên cạnh cảnh quan núi rừng, hệ thống sông suối và khí hậu trong lành, nơi đây còn thu hút du khách với trải nghiệm luộc trứng bằng nguồn nước khoáng nóng ngay bên bờ suối.

Đáng chú ý, những ngôi nhà sàn gỗ được thiết kế biệt lập, nép mình dưới chân núi nguyên sinh, phía trước hướng ra dòng suối Ngàn Phố trong vắt với bãi đá tự nhiên trải dài. Dự án được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa công trình xây dựng và cảnh quan thiên nhiên.

Tuy nhiên, thời kỳ hoạt động sôi động của khu du lịch chỉ kéo dài từ năm 2004 đến 2010.

Khu du lịch nằm bên dòng suối, và ẩn mình dưới tán rừng xanh mát. Ảnh: S.T

"Thời điểm đó khách đổ về đây đông, nhộn nhịp lắm. Nhưng lượng khách thưa dần do công tác quản lý chưa hiệu quả và thiếu sản phẩm, dịch vụ mới. Vài năm trở lại đây thì vắng hẳn, lâu lâu mới có một vài nhóm người hiếu kỳ ghé vào ngó nghiêng rồi lại đi. Giờ đây, khu nghỉ dưỡng phía bên phải Quốc lộ 8A hiện đóng cửa hoàn toàn, không còn ai trông coi", anh Nguyễn Văn Tuấn (trú thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1) cho hay.

Nhếch nhác, hoang tàn

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều năm qua, khuôn viên rộng nhiều héc-ta từng một thời sầm uất đã bị hoang hóa. Hệ thống hạ tầng từng được đầu tư quy mô nay xuống cấp nghiêm trọng.

Tại khu vực trung tâm, các bể bơi và bể tắm nước khoáng nóng từng là điểm nhấn thu hút du khách nay trơ đáy, đọng đầy nước mưa đen kịt, đầy lá mục và rong rêu. Biển báo "Bể tắm dành cho trẻ em" nghiêng ngả, rỉ sét, cắm giữa bùn đất. Lớp gạch ốp quanh thành bể bong tróc, nứt vỡ.

Bên trong các khu nhà dịch vụ, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: CTV

Bể bơi lớn khô khốc, nền gạch rêu đen bám kín. Ảnh: S.T

Sự xuống cấp thể hiện rõ nhất ở khu nhà sàn nghỉ dưỡng và các dãy hành lang đón khách. Trong khu phòng tắm, hàng nghìn mảnh kính vỡ nằm ngổn ngang trên nền nhà. Gỗ mục, thạch cao cùng những mảng tường bong tróc rơi vãi khắp nơi.

Hệ thống cửa ra vào bị hư hỏng hoàn toàn. Trên mái nhà, nhiều thanh xà gồ bị mối mọt ăn rỗng, khiến mái ngói đổ sập, để lộ những khoảng trống. Những tấm mành tre chắn nắng rách nát treo lơ lửng trong gió.

Tại căn nhà sàn số 04, phần vách gỗ bên ngoài đã mục nát, để lộ nhiều mảng tường thủng lỗ chỗ; hệ thống cầu thang xuất hiện nhiều vị trí nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người ra vào khu vực.

Chính quyền 'sốt ruột'

Hành lang trong khu du lịch, hệ thống vui chơi giải trí hoang vắng, không bóng người. Ảnh: S.T

Nhà điều hành, quầy bar tan hoang. Ảnh: S.T

Đại diện chính quyền xã Sơn Kim 1 cho biết địa phương thấy rõ tiềm năng phát triển du lịch của khu vực này. Tuy nhiên, địa phương không có thẩm quyền xử lý vì đất đã được giao cho doanh nghiệp.

Cũng theo vị đại diện UBND xã, tại khu du lịch khoáng nóng, khu phía bên trái Quốc lộ 8A (hướng lên Cửa khẩu Cầu Treo) vẫn duy trì hoạt động, song rất ít khách. Khu bên phải Quốc lộ 8A thì bỏ hoang đã lâu. Vì thế, tháng 3/2026, UBND tỉnh thu hồi hơn 500 ha đất rừng trên địa bàn, trong đó có một phần diện tích liên quan đến dự án.

"Nguồn khoáng nóng của khu vực Sơn Kim rất hiếm có, nhưng việc đầu tư, khai thác chưa xứng tầm với tiềm năng, không phát huy được nguồn lực. Xã rất mong có sự đầu tư bài bản, hiệu quả, thu hút lượng lớn khách về với Sơn Kim", vị đại diện UBND xã nói.