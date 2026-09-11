Chiều 11/9, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) cho biết, hiện nay bảo tàng tỉnh đang lưu giữ 2 chiếc trống đồng được bàn giao tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ). Trong đó, có một chiếc tương đồng với chiếc trống đồng được phát hiện 32 năm trước.

Chiếc trống đồng được Công an huyện Nho Quan (cũ) bàn giao năm 1998 đang được lưu giữ tại bảo tàng. Ảnh: Trần Nghị

Theo ông Trường, vào tháng 12/1998, Công an huyện Nho Quan (cũ) đã bàn giao chiếc trống đồng cho Bảo tàng tỉnh Ninh Bình với thông tin chiếc trống được 3 em học sinh ở xã Thạch Bình phát hiện trong một hang động ngập nước.

“Hiện vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định có đúng là chiếc trống đó hay không (trống do anh Quách Văn Quỳnh và bạn phát hiện năm 1994 - PV). Lúc lập biên bản bàn giao trước kia không nêu trống cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cân nặng thế nào, ai là người phát hiện...”, ông Trường cho hay.

Chiếc trống có nhiều đặc điểm tương đồng với chiếc trống được phát hiện 32 năm về trước trong hang núi. Trần Nghị

Chiếc trống đồng đang lưu giữ tại bảo tàng thuộc nền văn hóa Đông Sơn có niên đại cách ngày nay khoảng hơn 2.000 năm. Trống có chiều cao 37cm, đường kính mặt 42,3cm, đường kính đáy 47cm, trọng lượng 19,2kg. Mặt trống có ngôi sao 10 tia, hoa văn trang trí đơn giản, quanh thân có nhiều lỗ hàn, cổ vật còn trong tình trạng tốt.

Trước đó, người dân thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ) - nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn (Ninh Bình) đã gửi đơn đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng với mong muốn truy tìm “tung tích” chiếc trống đồng được phát hiện tại địa phương vào năm 1994.

Trống đồng được phát hiện 32 năm về trước trong hang động.

Anh Quách Văn Quỳnh, 1 trong 3 đứa trẻ vào Thung Mai lấy củi phát hiện trống đồng, cho biết: “Vào sáng 16/5/1994, tôi cùng 2 bạn là Quách Văn Luân (SN 1981) và Bùi Văn Chiến (SN 1984) rủ nhau vào khu vực Thung Mai lấy củi thì phát hiện một chiếc trống đồng nằm lộ thiên trong hang núi. Sau đó, chiếc trống được người thân đưa về nhà và trình báo chính quyền địa phương lập biên bản tiếp nhận để bảo quản”.

Chiếc trống lúc được phát hiện nặng khoảng 18kg. Giữa mặt trống có hình ngôi sao nhiều cánh, hình chim hạc, chữ Hán và có tai xách kép... Tuy nhiên, đã 32 năm trôi qua, anh Quỳnh cùng nhiều người dân địa phương vẫn không biết hiện chiếc trống đồng đang ở đâu. Kể từ khi lập biên bản đưa trống đi giám định niên đại, gia đình anh cũng như người dân chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào.

Người dân mong muốn được biết tung tích chiếc trống đồng hiện đang được lưu giữ ở đâu.

Chính vì vậy, vào tháng 9/2025, anh Quỳnh đã gửi đơn lên UBND xã Phú Sơn để hỏi thông tin về chiếc trống nhưng không nhận được câu trả lời. Đến tháng 9/2026, anh Quỳnh tiếp tục làm đơn gửi UBND tỉnh Ninh Bình và thanh tra tỉnh đề nghị vào cuộc làm rõ chiếc trống đồng hiện đang ở đâu.