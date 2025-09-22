VKSND tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Bích về tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc". VKSND tỉnh đã chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử.

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Theo cáo trạng, năm 2022, do nợ nần chồng chất và bế tắc, Bích từng có ý định tự tử nên tìm mua chất độc xyanua trên mạng internet, mang về cất giấu. Trong thời gian này, mâu thuẫn gia đình liên tục xảy ra khiến Bích nuôi ý đầu độc chính những người ruột thịt trong gia đình bằng xyanua.

Ngày 5/1/2023, biết anh Th. (chồng Bích) bị bệnh nên thường xuyên uống thuốc, Bích bỏ xyanua vào viên con nhộng. Sau khi anh Th. uống thuốc, phải nhập viện với biểu hiện tê tay chân, tăng huyết áp và tử vong sau 10 tháng. Cái chết của anh Th. khi đó không khiến gia đình nghi ngờ.

Đến cuối năm 2023, Bích tiếp tục mâu thuẫn tiền bạc với em gái ruột. Ngày 1/1/2024, Bích pha thuốc độc vào nước cho cháu D. (7 tuổi, con của em gái) uống để trả thù, khiến bé tử vong. Chưa dừng lại, ngày 25/5/2024, vì bực tức vợ chồng anh trai “soi mói đời tư”, Bích đưa chai nước pha xyanua cho cháu N. (12 tuổi, con của anh trai) uống, khiến cháu bé tử vong.

Đến tháng 6/2024, Bích tiếp tục đầu độc nạn nhân T. (19 tuổi, anh trai của N.), khiến nạn nhân bất tỉnh, phải cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện xyanua trong dạ dày của nạn nhân và thông báo cho gia đình.

Qua điều tra, công an xác định T. bị đầu độc xyanua nhưng không tử vong, tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 23%.

Sau đó, người nhà cháu T. đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ để điều tra ngay sau đó.

Cơ quan tố tụng đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của Bích là tàn độc, vô cảm, xem thường pháp luật và gây rúng động dư luận khi nhắm vào chính những người thân trong gia đình.