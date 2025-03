Ngày 13/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã triệu tập Đ.T.C. để xử lý về hành vi đăng tải video chứa nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cụ thể, ngày 7/3, C. đã sử dụng tài khoản Tiktok "Thành Công MG" đăng tải 1 video với tiêu đề "Hình ảnh được camera ghi lại tại khu tự trị MG Quảng Ninh". Nội dung video ghi lại cảnh 2 người đàn ông dùng dây thắt lưng và 1 vật dụng giống dùi cui điện để thực hiện hành vi bạo lực lên 1 người đàn ông khác nằm dưới sàn nhà.

Đ.T.C tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại cơ quan công an, C. khai nhận cùng 3 người khác dàn dựng, quay video trên để đăng tải với mục đích câu like, câu view, thu hút tương tác cho kênh Tiktok "Thành Công MG" nhằm phục vụ cho việc bán hàng.

Hình ảnh dàn dựng với mục đích câu like, câu view. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quá trình làm việc, C. nhận thức được sai phạm, thừa nhận hành vi của mình là trái với quy định pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ video nêu trên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đang củng cố hồ sơ để xử lý C. theo quy định của pháp luật.