Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa lần thứ I với chủ đề “Việt Nam – Hòa bình và Nhân ái” vừa diễn ra tại Hà Nội đã đặt ra nhiều vấn đề thiết thực về việc biến di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại Diễn đàn, NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng: trong thời đại ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, văn hóa càng giữ một vị trí đặc biệt. Kinh tế có thể tạo ra của cải, công nghệ có thể tạo ra những bước tiến vượt bậc, nhưng văn hóa tạo nên bản sắc, tạo nên chiều sâu và tạo nên sức sống lâu bền của một quốc gia. Văn hóa không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn mà còn phải trở thành nguồn lực cho sự phát triển.

Để làm rõ lộ trình chấn hưng và phát triển công nghiệp văn hoá, Diễn đàn đã tổ chức hai phiên thảo luận chuyên đề trọng tâm.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân phát biểu trong chuyên đề tại chương trình

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã chỉ ra một trong những rào cản lớn đối với ngành công nghiệp sáng tạo nội địa là sự thiếu hụt một hạ tầng nghiên cứu văn hóa đủ sâu rộng để làm chất liệu phát triển các sản phẩm thương mại. Minh chứng cho tiềm năng giàu có của di sản truyền thống, bà Nguyễn Thị Minh Thu (Đông Phương Art) chia sẻ rằng, tranh sơn mài không chỉ là chất liệu nghệ thuật đơn thuần, mà còn chứa đựng kỹ thuật thủ công tinh xảo cùng chiều sâu văn hóa dân tộc. Nếu được đầu tư bài bản, sơn mài hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa giá trị cao, góp phần đưa nghệ thuật Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Để phát triển công nghiệp sáng tạo bền vững, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu phải khai thác sâu sát cội nguồn di sản, thay vì chỉ dừng ở sự mô phỏng hình thức bề ngoài. Nhà nghiên cứu Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD chia sẻ quan điểm cho rằng, nhiều biểu tượng cốt lõi như Trống đồng hay Đình làng hiện vẫn chưa được giải mã trọn vẹn để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

“Đơn cử như Đình làng - không gian kiến trúc đang chịu nhiều biến đổi trước bối cảnh đô thị hóa - thực chất ẩn chứa tới 31 vấn đề về hệ minh triết, vũ trụ quan, nhân sinh quan và thiết chế quản trị trung gian giữa triều đình với gia đình. Việc giải mã trọn vẹn chiều sâu kiến trúc, mỹ thuật và giá trị tư tưởng này chính là chìa khóa giúp giới sáng tạo định hình chuẩn xác "mã gen" Việt trong các sản phẩm thiết kế, du lịch hay truyền thông đương đại”, ông Lê Trung Tuấn chia sẻ góc nhìn.

Nhằm giải quyết triệt để bài toán chất liệu cho thị trường, nhà nghiên cứu Lê Trung Tuấn cho biết đang cùng các cộng sự triển khai dự án nghiên cứu toàn diện về văn hóa và văn minh Việt Nam, với mong muốn sẽ cung cấp một kho dữ liệu chuẩn xác, góp phần làm nền tảng khoa học vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Các nhà hảo tâm, và đại diện PSD Group đã trao các suất quà cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh các thảo luận mang tính học thuật và chiến lược, Diễn đàn còn thông qua chương trình trao quà hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này thể hiện quan điểm nhất quán của ban tổ chức: những giá trị nhân ái và trách nhiệm cộng đồng cần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, hướng văn hóa vào việc tạo ra các giá trị tốt đẹp và bền vững cho con người.

Lam Khuê