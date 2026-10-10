Trong lần đầu đóng phim, diễn viên sinh năm 2012 được giao vai con trai Duy Hưng sau 3 lần casting. Cao Phú Quý nói dù đóng cùng dàn diễn viên đình đám nhưng không sợ bị lấn át.

Tại họp báo ra mắt phim Căn nhà không mái che, xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên quen mặt, Cao Phú Quý là nhân vật hiếm hoi chưa từng đóng phim. Dù vậy ngay phim đầu tay, cậu bé sinh năm 2012 đã được giao vai Triết - con trai của Toàn (Duy Hưng). Triết học giỏi, thông minh, nhạy cảm, đôi khi có phần tính toán, ích kỷ. Mẹ mất sớm, Triết chăm lo cho bố và em gái. Cậu luôn lo sợ bố có tình cảm mới sẽ quên mất mẹ mình.

Cao Phú Quý chia sẻ tại họp báo ra mắt phim. Ảnh: VTV

Chia sẻ với VietNamNet, Cao Phú Quý cho biết đã trượt vai ngay lần đầu tiên casting. "Lúc đó em nghĩ mình đã mất đi một cơ hội rồi nên cũng không suy nghĩ nhiều, gần như quên luôn chuyện đó. Một ngày bất ngờ ê-kíp sản xuất gọi lại và cho em cơ hội casting thứ hai. Có lẽ ở lần này, đạo diễn Bùi Tiến Huy và đạo diễn Phạm Gia Phương đã nhìn thấy điều gì đó có khả năng đào tạo và phát triển được nên cho em cơ hội học diễn xuất 1 tháng và sẽ cho casting lại lần 3", Cao Phú Quý kể.

Khi biết mình được nhận vai, Cao Phú Quý vô cùng áp lực. Ngày đầu tiên đi quay, dù được thầy hướng dẫn kỹ nhưng khi vào set cậu vẫn khá bối rối, chưa bắt được mạch cảm xúc của nhân vật. "Với piano, em đã có hơn 6 năm học và luyện tập nên khi biểu diễn em tự tin hơn rất nhiều. Còn diễn xuất khác hẳn vì ngoài lời thoại, em phải hiểu tâm lý nhân vật, tương tác với bạn diễn và thể hiện cảm xúc thật tự nhiên", cậu bé chia sẻ.

Cao Phú Quý cùng 'bố' Duy Hưng ở hậu trường phim.

Cao Phú Quý cho biết đóng vai con trai của diễn viên Duy Hưng, những cảnh chung của hai người khiến em đặc biệt ấn tượng. "Khi diễn, chỉ cần nhìn vào mắt bố Duy Hưng em đã có cảm giác mình thực sự là Triết. Ánh mắt của bố đặc biệt, không cần nói quá nhiều nhưng em cảm nhận được tình yêu, sự che chở và cả những lời dạy dành cho con. Ngày đầu quay cùng bố Duy Hưng em cũng hơi khớp và có chút e ngại, sợ mình làm không tốt với vai diễn. Nhưng chính bố Duy Hưng lại tạo cho em nhiều cảm xúc với vai diễn".

Cao Phú Quý cho biết cảnh khó nhất là diễn nội tâm của Triết. Nhân vật này mất mẹ từ sớm, lại là anh cả nên suy nghĩ và trưởng thành trước tuổi. Bên trong nhân vật có rất nhiều sự giằng xé nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Vốn là người khá hướng ngoại nên để thu mình lại, giữ cảm xúc ở bên trong thực sự không dễ với Cao Phú Quý. Đặc biệt là cảnh Triết khóc nhưng nước mắt không được trào ra. Dù vậy nhờ sự hướng dẫn của hai đạo diễn, cậu bé bắt được mạch cảm xúc của Triết để diễn cho mượt.

Tạo hình nhân vật Triết của Cao Phú Quý.

Khi được hỏi có sợ bị lấn át khi diễn chung cùng Thu Hà Ceri hay Huyền Lizzie không, Cao Phú Quý nói diễn xuất không phải là cuộc thi xem ai nổi bật hơn ai. "Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói mỗi nhân vật trong phim đều có câu chuyện riêng và các diễn viên cùng nhau làm cho câu chuyện ấy hấp dẫn hơn thông qua nhân vật của mình. Vì vậy, khi diễn cùng chị Thu Hà hay cô Huyền Lizzie, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lấn át. Ngược lại, em thấy mình may mắn vì bộ phim đầu tay đã được làm việc cùng những diễn viên giàu kinh nghiệm".

Cao Phú Quý sinh năm 2012, từng giành giải Nhất piano hệ chuyên nghiệp tại Liên hoan Âm nhạc học sinh Thủ đô năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, giải Vàng piano hệ chuyên nghiệp do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và giải Vàng piano tại một cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Việt Nam năm 2025.

Cao Phú Quý ngoài đời.

Ngoài Cao Phú Quý, Căn nhà không mái che còn có sự góp mặt của các diễn viên: NSND Lan Hương, Duy Hưng, Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam, Thu Hà Ceri, Sơn Tùng... Phim lên sóng vào 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần từ 12/10.

Ảnh: FBNV