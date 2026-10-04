Duy Hưng và Huyền Lizzie lột xác hoàn toàn trong tạo hình người lao động nghèo trong lần đầu kết hợp trên sóng giờ vàng.

Ngay sau khi kết thúc vai Cương 'đen' được khán giả yêu thích trong phim Lửa trắng, Duy Hưng thay đổi ngoại hình hoàn toàn khác khi vào bộ phim đề tài gia đình Căn nhà không mái che của đạo diễn Bùi Tiến Huy. Đây cũng là phim đầu tiên anh đóng cặp với Huyền Lizzie.

Tạo hình của hai diễn viên trong "Căn nhà không mái che".

Duy Hưng chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối rằng trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026, anh bày tỏ mong muốn sẽ được kết hợp với Huyền Lizzie và cuối cùng tín hiệu này đã được vũ trụ đáp ứng. Lần này Duy Hưng đã không gọi nhầm tên bạn diễn.

Trong khi đó, Huyền Lizzie cũng chia tay tạo hình sang chảnh thường thấy trong các bộ phim cô tham gia gần đây như Chúng ta của 8 năm sau, Cách em 1 milimet... để hoá thân vào vai một phụ nữ nghèo lam lũ khiến Duy Hưng phải lòng trong phim.

Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Hạnh - một bà mẹ đơn thân còn Duy Hưng đóng vai ông bố goá vợ tên Toản làm nghề lái xe. Trải qua hoàn cảnh éo le, họ trở thành gia đình "rổ rá cạp lại" bất đắc dĩ.

Ngoài Duy Hưng, Huyền Lizzie, phim còn có sự góp mặt của NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương, Thu Hà Ceri - diễn viên từng gây bão màn ảnh với vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ. Căn nhà không mái che thế sóng Mùa hè năm ấy vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, từ 12/10.

Ảnh, clip: VTV